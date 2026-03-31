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Precios de las entradas para la Eurocopa 2028: la UEFA se dispone a congelar los precios, lo que supone un duro golpe para el polémico modelo de precios de la FIFA
Una gran diferencia en los costes
La Eurocopa 2028, que se disputará en Inglaterra, Escocia, Gales y la República de Irlanda, contará con una estructura de precios diseñada para proteger a los aficionados tradicionales. La UEFA ha confirmado que el 40 % de todas las entradas se reservará para las dos categorías más asequibles, denominadas «Fans First». Según una impactante comparación publicada por The Athletic, una sola plaza de aparcamiento en un estadio de la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos —que actualmente cuesta una media de 133 libras— podría costar más que cinco entradas individuales para la Eurocopa 2028. Esta medida pone de relieve una brecha cada vez mayor en la forma en que los organismos rectores del fútbol valoran la experiencia de asistir a los partidos, ya que la UEFA utiliza las ventas de entradas VIP+ de alta gama para subvencionar las entradas generales.
- AFP
Rechazo del modelo dinámico
Mientras que la FIFA ha adoptado un controvertido modelo de «precios dinámicos», en el que los costes fluctúan en función de la demanda, la UEFA se ha comprometido a mantener precios nominales fijos para la Eurocopa 2028. Esto garantiza que los aficionados no se vean excluidos del mercado por picos algorítmicos durante los periodos de alta demanda. Además, la UEFA se ha comprometido a crear una plataforma de reventa a precio nominal, evitando así la inflación abusiva del mercado secundario observada con las entradas para el Mundial.
Según se informa, en la Copa del Mundo, la FIFA se queda con un 30 % de las comisiones combinadas de compradores y vendedores en el mercado secundario, mientras que el modelo de la UEFA tiene por objeto ofrecer a los aficionados una oportunidad justa de seguir a sus selecciones sin sufrir explotación financiera.
Accesibilidad y asignaciones
La disparidad entre ambos torneos se extiende al número de entradas disponibles para los aficionados. Para la Eurocopa 2028, la UEFA reservará 10 000 entradas por país para cada partido de la fase de grupos, lo que supone un aumento significativo con respecto a la asignación de la FIFA, que es de menos de 4 000 por federación. La accesibilidad para los aficionados con discapacidad también es un importante punto de discordia; en la Eurocopa, los aficionados con discapacidad pueden acceder a las categorías más económicas y solicitar una entrada gratuita para un acompañante. Por el contrario, la FIFA ha recibido críticas por exigir a los aficionados con discapacidad en el Mundial de 2026 que paguen el precio completo por su entrada sin ofrecer una entrada gratuita para un acompañante.
Reportaje
Mundial de 2026
Eurocopa 2028
Asignación por selección nacional
4.000 entradas
10 000 entradas
Entrada de grupo más barata
45 £
30 £
Entrada de grupo de categoría 3
164 £
60 £
Precios dinámicos
Sí
No
Reventa al valor nominal
No
Sí
Acompañante de persona con discapacidad: gratis
No
Sí
Aparcamiento
133 £
N/A
- AFP
El camino hacia el otoño de 2027
La lista completa de precios confirmados y las fechas concretas de venta para la Eurocopa se darán a conocer oficialmente en otoño de 2027. Tras el sorteo final del torneo, que tendrá lugar en diciembre de ese año, se abrirá el primer plazo de solicitud para los aficionados. Aunque se prevé que los precios aumenten a medida que avance la fase eliminatoria, se prevé que sigan siendo considerablemente más bajos que las sumas de cuatro cifras que se exigen para los partidos estrella del Mundial, como las entradas de «valor para el aficionado» de 3.119 libras del MetLife Stadium. Los aficionados estarán muy atentos para ver si el último lote de entradas de la FIFA para 2026, cuya venta está prevista para este miércoles, obliga a realizar algún ajuste en respuesta a la postura de la UEFA, centrada en los aficionados.