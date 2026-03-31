Precios de las entradas para la Eurocopa 2028: la UEFA se dispone a congelar los precios, lo que supone un duro golpe para el polémico modelo de precios de la FIFA

Mientras que la FIFA ha adoptado un controvertido modelo de «precios dinámicos», en el que los costes fluctúan en función de la demanda, la UEFA se ha comprometido a mantener precios nominales fijos para la Eurocopa 2028. Esto garantiza que los aficionados no se vean excluidos del mercado por picos algorítmicos durante los periodos de alta demanda. Además, la UEFA se ha comprometido a crear una plataforma de reventa a precio nominal, evitando así la inflación abusiva del mercado secundario observada con las entradas para el Mundial.

Según se informa, en la Copa del Mundo, la FIFA se queda con un 30 % de las comisiones combinadas de compradores y vendedores en el mercado secundario, mientras que el modelo de la UEFA tiene por objeto ofrecer a los aficionados una oportunidad justa de seguir a sus selecciones sin sufrir explotación financiera.