Pozzo: «El Udinese busca socios financieros como el Atalanta; nuestro club vale 300 millones de euros»

Giampaolo Pozzo está a punto de cumplir 40 años como propietario del Udinese.





El presidente del club friulano ha declarado a Radio Rai Gr Parlamento: «No queremos vender, sino internacionalizar el club para mejorar los resultados deportivos, un poco como ha hecho el Atalanta».

«El Como es un milagro: no basta con el dinero, también hay que saber gestionar y fichar a los jugadores. No los conozco, pero son muy buenos y han invertido bien su dinero».





«El nuestro es un presupuesto regional y el objetivo es una permanencia tranquila, eso es lo que nos permiten los recursos. Luego puede pasar que despunte uno de nuestros jugadores y sea difícil retenerlo, pero para llegar a las copas europeas se necesitan más. El acuerdo que habíamos firmado preveía la venta del Udinese por 300 millones de euros, pero no tenemos intención de vender: buscamos la participación de algún fondo únicamente para mejorar a nivel deportivo».



