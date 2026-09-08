Dembélé dejó prácticamente asegurado el galardón gracias a sus actuaciones para ayudar al Paris Saint-Germain a conquistar su primera Copa de Europa, y es muy probable que la Champions League vuelva a tener un peso enorme en la lucha por el Balón de Oro esta vez. Sin embargo, también era año de Mundial, así que existe la posibilidad de que las actuaciones del verano en Norteamérica tengan una influencia decisiva en el resultado final.

No hay que olvidar, además, que también se tendrá en cuenta la Copa Africana de Naciones, lo que significa que podría haber jugadores que no solo hayan brillado con sus clubes, sino que también hayan impresionado en dos grandes torneos a lo largo de la temporada.

La victoria de España en la final del Mundial no solo bajó el telón de la temporada, sino también de la carrera por el Balón de Oro, ya que nadie podía hacer nada más para reforzar su candidatura. El Power Ranking del Balón de Oro de GOAL ha seguido durante los últimos nueve meses a los candidatos más probables al Balón de Oro 2026, y estos son, a nuestro juicio, quienes tienen más opciones de subirse a lo más alto del podio en la ceremonia de Londres del 26 de octubre...