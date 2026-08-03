Justo cuando la NWSL parecía estar asentándose en un orden jerárquico, la jornada 15 volvió a agitar la clasificación. Los partidos entre semana siempre generan algo de caos, y el Kansas City Current vivió ambas caras de esa situación. Marcó cinco goles ante Racing Louisville antes de conformarse con un punto en un empate 1-1 con Angel City en su segundo partido de la semana.

Washington siguió pareciendo en todo momento el gran favorito al Shield, especialmente en una victoria entre semana por 1-0 sobre Utah Royals. Incluso después de la derrota del domingo ante San Diego, el Spirit sigue siendo uno de los equipos más completos de la liga. Trinity Rodman también se está acercando a uno de los mejores momentos de forma que le hemos visto a la delantera estrella, con ocho goles para meterse en la pelea por la Bota de Oro. La delantera del Orlando Pride Barbra Banda sigue liderando la carrera con 12, pese a estar con Zambia en la Copa Africana de Naciones femenina.

Fue una semana con muchos goles en toda la liga. Utah se repuso de su derrota ante Washington sorprendiendo el domingo a Portland con un 5-1, mientras que el North Carolina Courage también lanzó un mensaje con una demolición por 5-0 del Orlando el viernes.

Gotham FC también sigue encontrando la manera de sacar resultados pese al aumento de su lista de lesiones, en la que ahora también figura Emily Sonnett después de que fuera descartada para lo que resta de temporada por una lesión de rodilla. Incluso sin Sonnett, Gotham venció 1-0 al Bay FC el miércoles antes de imponerse por la mínima al Houston Dash el sábado gracias a Sam Kerr.

El Power Ranking de esta semana exigió muchos movimientos, así que así están los 16 clubes antes de otra semana clave...