Seattle Reign FC reforzó sus opciones de clasificarse para los playoffs con una victoria por 3-1 ante Chicago Stars y ascendió hasta la última plaza de la NWSL que da acceso a la fase final, mientras la temporada regular entra en su recta final.

Tras un breve parón internacional, volvió la competición: algunos equipos afianzaron su posición de cara a los playoffs, mientras otros vieron cómo se esfumaban sus opciones. Washington Spirit aseguró su plaza en la fase final con una victoria de autoridad ante Gotham FC. Pese a contar con Ashley Sanchez, líder de la clasificación de la Bota de Oro, North Carolina Courage cayó por 2-1 ante San Diego y salió de los puestos de playoffs.

Racing Louisville, Houston Dash, Bay FC y Chicago Stars están oficialmente fuera de la lucha por los playoffs. Pero el NWSL Shield aún no tiene dueño y, con plazas para los playoffs todavía en juego, queda mucho por decidir.

Tras otro fin de semana repleto de acontecimientos, GOAL ordena a los 16 equipos...