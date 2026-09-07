Una racha de imbatibilidad rota, un récord goleador batido y una pelea por el liderato cada vez más apretada semana a semana. La jornada 20 dejó mucho espectáculo en toda la NWSL.

El recién llegado Denver Summit FC puso fin a la racha de 10 partidos sin perder de Gotham FC, mientras que North Carolina Courage firmó una exhibición de seis goles ante Chicago Stars. Ashley Sanchez marcó el camino con un hat-trick, amplió su ventaja en la carrera por la Bota de Oro y estableció el récord de goles en una sola temporada de la NWSL para una estadounidense, con 18 tantos en 23 partidos.

En Providence Park, dos integrantes de «Triple Espresso» volvieron a reunirse, pero solo una se marchó con los tres puntos. Trinity Rodman y Washington Spirit se impusieron por 2-1 a Sophia Wilson y Portland Thorns para colocarse a dos puntos del líder, Gotham.

En otros partidos, Boston Legacy dio la sorpresa ante Utah Royals con un 2-1, mientras que Seattle Reign sorprendió a San Diego Wave con una victoria por 1-0. Esos resultados dejaron a Royals, Courage y Wave empatados en la tercera plaza con 39 puntos, lo que añadió aún más emoción a la lucha por la parte alta.

Desde el hat-trick de Sanchez con Courage hasta el doblete de Evelyn Shores con Angel City, no faltaron goles que merece la pena volver a ver. Pero, ¿quién sube y quién cae? Así están los 16 equipos en la última edición del Power Ranking de la NWSL de GOAL.