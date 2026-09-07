¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Denver Summit FCScoreplay

Traducido por

Power Rankings de la NWSL: la récord Ashley Sanchez impulsa al North Carolina Courage al n.º 1 mientras Denver Summit sorprende al Gotham FC

NWSL
A. Sanchez
Gotham FC
Washington Spirit
Denver Summit FC

Ashley Sanchez bate el récord de goles en una sola temporada de la NWSL de Estados Unidos, mientras North Carolina se sitúa en lo más alto de nuestra clasificación y Denver pone fin a la racha de 10 partidos sin perder de Gotham.

Una racha de imbatibilidad rota, un récord goleador batido y una pelea por el liderato cada vez más apretada semana a semana. La jornada 20 dejó mucho espectáculo en toda la NWSL.

El recién llegado Denver Summit FC puso fin a la racha de 10 partidos sin perder de Gotham FC, mientras que North Carolina Courage firmó una exhibición de seis goles ante Chicago Stars. Ashley Sanchez marcó el camino con un hat-trick, amplió su ventaja en la carrera por la Bota de Oro y estableció el récord de goles en una sola temporada de la NWSL para una estadounidense, con 18 tantos en 23 partidos.

En Providence Park, dos integrantes de «Triple Espresso» volvieron a reunirse, pero solo una se marchó con los tres puntos. Trinity Rodman y Washington Spirit se impusieron por 2-1 a Sophia Wilson y Portland Thorns para colocarse a dos puntos del líder, Gotham.

En otros partidos, Boston Legacy dio la sorpresa ante Utah Royals con un 2-1, mientras que Seattle Reign sorprendió a San Diego Wave con una victoria por 1-0. Esos resultados dejaron a Royals, Courage y Wave empatados en la tercera plaza con 39 puntos, lo que añadió aún más emoción a la lucha por la parte alta.

Desde el hat-trick de Sanchez con Courage hasta el doblete de Evelyn Shores con Angel City, no faltaron goles que merece la pena volver a ver. Pero, ¿quién sube y quién cae? Así están los 16 equipos en la última edición del Power Ranking de la NWSL de GOAL.

  • Chicago StarsScoreplay

    16Chicago Stars

    Clasificación anterior: 16

    Resultado: Derrota por 6-0 ante North Carolina Courage

    Consecuencias: Otro fin de semana, otros seis goles encajados. El Chicago Stars sigue anclado en el fondo de la clasificación con solo 16 puntos, y sus ya escasas esperanzas de playoff se desvanecen rápidamente.

    • Anuncios
  • Bay FCScoreplay

    15Bay FC

    Posición anterior: 14

    Resultado: Derrota por 2-1 ante Kansas City Current

    Consecuencias: Bay FC cayó hasta la penúltima posición después de dejarse tres puntos ante Kansas City Current durante el fin de semana. La delantera Karlie Lema marcó el único gol de su equipo para igualar el partido pocos minutos después del descanso, pero Bay FC no pudo frenar al Current, y el conjunto visitante se adelantó justo antes del minuto 90.

  • Boston LegacyScoreplay

    14Boston Legacy

    Clasificación previa: 15

    Resultado: Victoria por 2-1 ante Utah Royals

    Consecuencias: Una victoria convincente ante un sólido Utah da al Boston Legacy una base sobre la que construir en su temporada inaugural. Aun así, con 23 puntos y seis puestos de diferencia respecto a la línea de playoff, todavía tiene mucho terreno que recuperar.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Racing LouisvilleScoreplay

    13Racing Louisville

    Clasificación anterior: 13

    Resultado: Derrota por 2-0 ante Angel City

    Consecuencias: Racing Louisville tuvo momentos de brillantez, pero por desgracia no pudo encontrar el gol ni evitar que Angel City marcara. Racing está empatado en la tercera plaza por la cola con 23 puntos y un balance global de 7-14-2.

  • Houston DashGetty Images

    12Houston Dash

    Posición anterior: 12

    Resultado: Derrota por 3-1 ante Orlando Pride

    Consecuencias: El Dash está en la 12.ª posición de la clasificación de la liga y cedió tres puntos ante el Pride en un partido que realmente podría haber caído de cualquier lado. El Dash suma solo 26 puntos y está a tres puntos del Pride.

  • Orlando PrideScoreplay

    11Orlando Pride

    Clasificación anterior: 11

    Resultado: Ganó 3-1 contra Houston Dash

    Consecuencias: Los tres goles ante el Dash fueron un gran resultado para el Pride y, por supuesto, uno de esos tantos fue de Barbra Banda. Banda sigue en la pelea por la Bota de Oro con 14 goles en 19 partidos jugados.

  • Kansas City CurrentScoreplay

    10Kansas City

    Posición anterior: 10

    Resultado: Victoria por 2-1 ante Bay FC

    Consecuencias: El Current derrotó 2-1 a Bay FC, con goles de Izzy Rodriguez y Rocky Rodriguez. El Current suma 37 puntos y ocupa la séptima posición en la clasificación de la liga.

  • Seattle ReignGetty Images

    9Seattle Reign

    Clasificación previa: 9

    Resultado: Victoria por 1-0 contra San Diego Wave

    Consecuencias: Seattle Reign superó por la mínima a San Diego Wave, pero este resultado fue suficiente para asegurarse la octava plaza en la clasificación de la liga con 34 puntos. El próximo partido del Reign será contra Bay FC el sábado.

  • Denver Summit FCGetty Images

    8Cumbre de Denver

    Clasificación previa: 8

    Resultado: Ganó 3-0 contra Gotham FC

    Consecuencias: Denver Summit puede haber dado la sorpresa del fin de semana al derrotar a las campeonas vigentes no por uno ni dos, sino por tres goles. Tres jugadoras diferentes marcaron para Denver y esta victoria llevó a la nueva franquicia hasta los 30 puntos y el 10.º puesto en la clasificación de la liga.

  • Angel City FCScoreplay

    7Angel City

    Clasificación anterior: 7

    Resultado: Victoria por 2-0 ante Racing Louisville

    Consecuencias: Angel City llega en su mejor momento justo a tiempo y ahora está a solo un punto de la octava plaza y de un puesto de playoff. Evelyn Shores firmó un doblete para darle a Angel City tres puntos a domicilio.

  • Portland ThornsGetty Images

    6Portland Thorns

    Clasificación anterior: 6

    Resultado: Derrota por 2-1 ante Washington Spirit

    Consecuencias: Sophia Wilson transformó el penalti en los primeros compases, pero eso no bastó para evitar que Washington Spirit igualara el partido y luego se adelantara. Los Thorns ocupan la sexta plaza de la clasificación de la liga con 38 puntos. El próximo partido de los Thorns será el domingo ante Chicago Stars.

  • Utah RoyalsScoreplay

    5Utah Royals

    Posición anterior: 2

    Resultado: Derrota por 2-1 ante Boston Legacy

    Consecuencias: Una derrota ante el recién llegado Boston frena el impulso de Utah cerca de la parte alta y le hace caer tres puestos en nuestra clasificación. Las Royals siguen plenamente en la pelea en la clasificación, eso sí, empatadas a 39 puntos con North Carolina y San Diego.

  • San Diego WaveGetty Images

    4San Diego Wave

    Posición anterior: 5

    Resultado: Derrota por 1-0 ante Seattle Reign

    Consecuencias: San Diego controló la posesión, pero no pudo encontrar el gol que le diera la ventaja y Seattle le infligió una derrota frustrante. El Wave es quinto en la clasificación, empatado a 39 puntos con Utah y North Carolina. Aun así, sube un puesto en nuestra clasificación, con las Royals por debajo tras perder ante Boston.

  • Washington SpiritScoreplay

    3Washington Spirit

    Clasificación previa: 4

    Resultado: Victoria por 2-1 ante Portland Thorns

    Consecuencias: Washington sigue recortando distancias con Gotham, con una remontada en Portland que lo deja a solo dos puntos del liderato. El penalti de Tara Rudd en el minuto 59 anuló el tempranero penalti de Sophia Wilson antes de que Trinity Rodman asistiera a Mélissa Bethi para el gol de la victoria en el minuto 80.

  • Gotham FCScoreplay

    2Gotham FC

    Ranking anterior: 1

    Resultado: Derrota por 3-0 ante Denver Summit

    Consecuencias: Denver puso fin de forma contundente el domingo a la racha de 10 partidos sin perder de Gotham, sorprendiendo a las vigentes campeonas. Gotham sigue en lo más alto de la clasificación, pero su ventaja se está reduciendo, con el Washington Spirit ahora a solo dos puntos.

  • Ashley SanchezGetty Images

    1North Carolina Courage

    Ranking previo: 3

    Resultado: Victoria por 6-0 ante Chicago Stars

    Consecuencias: Dos palabras: Ashley Sanchez. Su hat-trick la llevó hasta los 18 goles en 23 apariciones, ampliando su ventaja en la lucha por la Bota de Oro y estableciendo el récord goleador de una temporada de la NWSL para una estadounidense. Chicago ha tenido problemas durante toda la temporada, pero marcarle seis goles fue una forma contundente de que el Courage se hiciera con nuestro primer puesto.