Otro fin de semana de la NWSL dejó muchos movimientos en ambos extremos de la clasificación.

Seattle Reign dio el golpe más importante, al imponerse a domicilio por 0-2 a San Diego. Maddie Mercado abrió el marcador antes de que Jordyn Bugg asegurara los tres puntos, infligiendo al Wave una costosa derrota en casa. San Diego cayó a la cuarta posición de la clasificación, mientras que Seattle subió al décimo puesto.

El gran duelo del viernes por la noche también tuvo mucha relevancia, ya que Orlando siguió sacando resultados con una victoria por 1-0 sobre Chicago pese a la ausencia de su delantera estrella y máxima goleadora, Barbra Banda, que está disputando la Copa Africana de Naciones femenina.

En otro partido, Gotham y Portland se repartieron los puntos en un resultado que sirvió de poco para separar a dos de los mejores equipos de la liga. Mientras, Washington reforzó su posición cerca de la parte alta de la tabla con un triunfo por 1-0 ante el equipo de expansión Denver, gracias a un gol en el minuto 61 de la joya italiana Sofia Cantore.

Con tantos clubes tan igualados en la clasificación, cada punto tiene aún más valor a medida que se intensifica la lucha por el playoff. A medida que la distancia entre los aspirantes sigue reduciéndose, GOAL clasifica a los 16 equipos...