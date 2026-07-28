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imago-sport-1080152259.jpgSports Press Photo

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Power rankings de la NWSL: el Washington Spirit encuentra la manera, Sam Kerr marca su primer gol con el Gotham FC y el Utah Royals FC se enciende

FEATURES
Women's football
NWSL
Angel City FC
Bay FC
Boston Legacy FC
Chicago Stars
Denver Summit FC
Gotham FC
Houston Dash
Kansas City Current
North Carolina Courage
Orlando Pride
Portland Thorns
Racing Louisville
San Diego Wave FC
Seattle Reign FC
Utah Royals
Washington Spirit
S. Kerr

Sam Kerr marca su primer gol con Gotham FC en el empate 2-2 del equipo neoyorquino ante Portland Thorns FC, mientras Sofia Cantore impulsa a Washington Spirit hacia una victoria por 1-0 sobre Lindsey Heaps y Denver Summit FC. GOAL clasifica a los 16 equipos de la NWSL en el Power Ranking de esta semana.

Otro fin de semana de la NWSL dejó muchos movimientos en ambos extremos de la clasificación.

Seattle Reign dio el golpe más importante, al imponerse a domicilio por 0-2 a San Diego. Maddie Mercado abrió el marcador antes de que Jordyn Bugg asegurara los tres puntos, infligiendo al Wave una costosa derrota en casa. San Diego cayó a la cuarta posición de la clasificación, mientras que Seattle subió al décimo puesto.

El gran duelo del viernes por la noche también tuvo mucha relevancia, ya que Orlando siguió sacando resultados con una victoria por 1-0 sobre Chicago pese a la ausencia de su delantera estrella y máxima goleadora, Barbra Banda, que está disputando la Copa Africana de Naciones femenina.

En otro partido, Gotham y Portland se repartieron los puntos en un resultado que sirvió de poco para separar a dos de los mejores equipos de la liga. Mientras, Washington reforzó su posición cerca de la parte alta de la tabla con un triunfo por 1-0 ante el equipo de expansión Denver, gracias a un gol en el minuto 61 de la joya italiana Sofia Cantore.

Con tantos clubes tan igualados en la clasificación, cada punto tiene aún más valor a medida que se intensifica la lucha por el playoff. A medida que la distancia entre los aspirantes sigue reduciéndose, GOAL clasifica a los 16 equipos...

  • Alyssa Naeher, Chicago StarsGetty Images

    16Chicago Stars

    Posición anterior: 16

    Resultado: Derrota por 1-0 ante Orlando Pride

    Consecuencias: Chicago demostró que puede competir contra uno de los mejores equipos de la liga, Orlando Pride, pero sumó otra derrota, con lo que ya lleva 12 esta temporada.

    • Anuncios
  • Emma Sears Racing Louisville Getty Images

    15Racing Louisville

    Clasificación previa: 15

    Resultado: Victoria por 2-1 ante Angel City

    Consecuencias: Racing Louisville logró una de las victorias más importantes del fin de semana y del club, al derrotar a un Angel City mejor clasificado y mostrar el tipo de resiliencia que ha faltado por momentos esta temporada.

  • Michelle Cooper, Kansas City CurrentGetty Images

    14Kansas City Current

    Clasificación anterior: 12

    Resultado: Derrota por 1-0 ante Boston Legacy

    Consecuencias: Kansas City sufrió otro resultado frustrante al caer por la mínima ante Boston. Evidentemente echó de menos a Temwa Chawinga, pero un equipo campeón necesita tener más de una jugadora capaz de ver puerta.

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  • Denver Summit FCGetty Images

    13Cumbre de Denver

    Posición anterior: 11

    Resultado: Derrota por 1-0 ante Washington Spirit

    Consecuencias: Una derrota por la mínima ante Washington Spirit no es precisamente desastrosa, pero Denver Summit FC debe empezar a convertir los partidos igualados en puntos si espera unirse a San Diego Wave FC y Bay FC como equipos de expansión que alcanzaron los playoffs en sus temporadas inaugurales.

  • Boston Legacy FCGetty

    12Boston Legacy

    Clasificación previa: 13

    Resultado: Ganó 1-0 al Kansas City Current

    Consecuencias: Boston logró una de sus victorias más importantes de la temporada al asegurarse un resultado trabajado contra un equipo como Kansas City. Casey Murphy estuvo sobresaliente en la portería y frustró al Current en ataque.

  • Keira Barry Bay FC 2026Bay FC

    11Bay FC

    Posición anterior: 9

    Resultado: Derrota por 1-0 ante Houston Dash

    Consecuencias: La dinámica de Bay FC se resintió después de que el gol de la victoria de Linda Ullmark en el tiempo añadido pusiera fin a la racha de tres partidos sin perder del club. Bay generó ocasiones y obligó a Jane Campbell a realizar siete paradas, pero su falta de acierto de cara a puerta le dejó expuesto al tardío golpe de Houston.

  • Jane Campbell, USWNTGetty

    10Houston Dash

    Ranking anterior: 12

    Resultado: Victoria por 1-0 ante Bay FC

    Consecuencias: Houston sumó tres puntos muy valiosos en un partido igualado, mostrando la disciplina defensiva y la serenidad necesarias para ganar encuentros ajustados. Aunque el ataque no desbordó a Bay FC, la capacidad del Dash para proteger su ventaja y dejar la portería a cero es una señal alentadora. Jane Campbell estuvo estelar bajo palos, con siete paradas durante la noche.

  • Marta, Orlando PrideGetty Images

    9Orlando Pride

    Posición previa: 8

    Resultado: Victoria por 1-0 contra Chicago Stars

    Consecuencias: Una victoria ajustada sobre Chicago quizá no haya sido la actuación más dominante, pero la capacidad del Pride para mantenerse organizado, proteger la ventaja y sumar tres puntos es exactamente lo que le mantiene en la pelea y en la lucha por los playoffs.

  • Sarah Gorden, Angel CityGetty Images

    8Angel City

    Posición anterior: 6

    Resultado: Derrota por 2-1 ante Racing Louisville

    Consecuencias: Angel City FC por fin tuvo una oportunidad de ganar impulso, pero la derrota ante un Racing Louisville FC necesitado de puntos no hizo más que subrayar la inconsistencia persistente del club, en particular su incapacidad para cerrar partidos ajustados. Angel City sigue siendo un grupo con talento y mucho potencial, pero este resultado probablemente haga que el club baje en la clasificación, mientras la zona media de la tabla sigue apretándose.

  • Ashley SanchezGetty Images

    7North Carolina Courage

    Clasificación anterior: 5

    Resultado: Derrota por 4-1 ante Utah Royals

    Consecuencias: El Courage sufrió un importante revés tras verse superado en una abultada derrota ante Utah. Aunque el resultado no borra los progresos que ha hecho esta temporada, encajar cuatro goles dejó al descubierto vulnerabilidades defensivas que deben corregirse rápidamente.


  • Jordyn Bugg Seattle ReignGetty Images

    6Seattle Reign

    Ranking anterior: 10

    Resultado: Victoria por 2-0 ante San Diego Wave

    Consecuencias: Seattle Reign FC logró una de las victorias más importantes del fin de semana, con una actuación sólida en ambas áreas para derrotar a San Diego Wave FC. Tras una racha irregular, el Reign por fin tiene un resultado de referencia sobre el que puede construir en su intento de acercarse a los puestos de playoff.

  • San Diego WaveGetty

    5San Diego Wave

    Clasificación anterior: 3

    Resultado: Derrota por 2-0 ante Seattle Reign

    Consecuencias: San Diego llegó al fin de semana con la oportunidad de reforzar su posición entre los mejores de la liga, pero una actuación plana ante un Seattle en buena forma plantea algunas dudas. El Wave tuvo problemas para generar ocasiones con regularidad en el último tercio y fue castigado por una defensa disciplinada del Reign.

  • Sophia WilsonGetty Images

    4Portland Thorns

    Clasificación anterior: 7

    Resultado: Empate 2-2 contra Gotham FC

    Consecuencias: Portland Thorns FC sigue demostrando que puede poner en apuros a defensas de élite, pero la regularidad sigue siendo la gran incógnita mientras navega una apretada carrera por el playoff. Sumar un punto ante Gotham FC devuelve a las Thorns hacia el grupo de cabeza de esta clasificación. Portland es quinto en la clasificación de la liga con 28 puntos, uno por detrás de San Diego Wave FC.

  • Utah RoyalsGetty Images

    3Utah Royals

    Clasificación anterior: 4

    Resultado: Victoria por 4-1 ante North Carolina Courage

    Consecuencias: Utah firmó una de las actuaciones más contundentes del fin de semana y arrolló a North Carolina con una exhibición ofensiva muy eficaz. Marcar cuatro goles ante un rival de calidad refuerza la idea de que las Royals son más que capaces de competir con las mejores de la liga y quizá incluso de asegurarse un puesto en los playoffs más pronto que tarde.

  • Sam KerrGetty Images

    2Gotham FC

    Clasificación previa: 1

    Resultado: Empate 2-2 contra Portland Thorns

    Consecuencias: Sumar un punto ante otro aspirante al título no es un mal resultado, aunque Gotham dejó pasar una oportunidad de dar un golpe sobre la mesa en un duelo de altos vuelos. Sigue en la zona alta, pero deja la puerta abierta a que los equipos que vienen por detrás recorten distancias tras otro fin de semana sin una victoria de peso. Gran parte de la atención en Gotham, sin embargo, estuvo puesta en Sam Kerr, que marcó su primer gol desde su regreso a Gotham y a la NWSL.

  • Trinity Rodman, Washington SpiritGetty Images

    1Washington Spirit

    Clasificación anterior: 2

    Resultado: Victoria por 1-0 ante Denver Summit

    Consecuencias: El Spirit rara vez pasó apuros en defensa, y el gol de Sofia Cantore en el minuto 61 bastó para asegurar los tres puntos en el Audi Field. No fue su actuación más contundente, pero reforzó por qué sigue en la pelea por el primer puesto: incluso cuando no está en su mejor nivel ofensivo, continúa sumando puntos.