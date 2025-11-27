Power Rankings de la Champions League 2025-26: El Arsenal destrona al Bayern Munich, Chelsea sube en la clasificación tras apabullar al Barcelona y Liverpool está en caída libre

En otro lugar, el Liverpool está ahora oficialmente en crisis después de ser humillado en casa por el PSV, mientras que el Barcelona también tiene problemas, como se ilustra claramente en su derrota 3-0 ante el Chelsea. También nos preguntamos si el Manchester City podría terminar pagando un alto precio por faltar al respeto al Bayer Leverkusen al presentar un equipo debilitado en el Etihad el martes.

Obviamente, aún quedan muchos partidos por jugar, pero, tal como están las cosas, ¿qué equipos parecen potenciales campeones? ¿Y quién corre el riesgo de sufrir una eliminación embarazosamente temprana? GOAL clasifica y califica a los 36 participantes en la Champions League 2025-26 a continuación...

Actualización anterior: 6 de noviembre de 2025.