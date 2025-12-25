Power Ranking del Balón de Oro 2026: Erling Haaland y Lamine Yamal suben mientras Lionel Messi entra en la contienda por 'El Noveno'

Dembele aseguró en gran medida el premio gracias a sus actuaciones al ayudar al Paris Saint-Germain a ganar su primera Copa de Europa, y la Liga de Campeones es una vez más probable que tenga un gran impacto en la batalla por el Balón de Oro esta vez. Sin embargo, también es un año de Copa del Mundo, por lo que existe la posibilidad de que el ganador final no surja hasta el verano en América del Norte.

No olvides, además, que la Copa Africana de Naciones se lleva a cabo desde finales de diciembre y hasta enero, lo que significa que podría haber algunos jugadores que no solo brillen para sus clubes, sino que también impresionen en dos torneos importantes a lo largo de la temporada.

La carrera por el Balón de Oro es un maratón, no un sprint, y vale la pena tener en cuenta que Dembele no surgió como un posible ganador hasta a mediados de la campaña 2024-25. Sin embargo, con la temporada europea llegando a su mitad, las clasificaciones de poder de Balón de Oro de GOAL están bien en marcha mientras seguimos a los posibles ganadores del Balón de Oro durante las próximas semanas y meses:

Actualización anterior: 28 de noviembre de 2025. Jugadores que han salido: Estevao.