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«Potencial para ser el mejor del mundo»: Owen Hargreaves ve al joven del Manchester United Kobbie Mainoo camino del estrellato
Un regreso europeo espectacular
El Manchester United regresó a la Champions League de una forma realmente espectacular el jueves, al lograr una contundente victoria por 4-0 ante el debutante Sabah en el torneo en Old Trafford. El técnico Michael Carrick mantuvo su fe absoluta en la pareja de centrocampistas formada por Mainoo y Youri Tielemans para el duelo europeo.
Después de haber perdido sorprendentemente protagonismo con el anterior entrenador, Ruben Amorim, Mainoo ha rendido a un nivel sobresaliente bajo la dirección de Carrick. El joven centrocampista firmó otra actuación dominante, lo que provocó una enorme admiración por un jugador que no le costó nada al club, pero que ahora parece absolutamente incalculable en el mayor escenario.
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Elogios para un canterano impagable
En declaraciones a TNT Sports tras el partido, Hargreaves no se mordió la lengua en su valoración de Mainoo. Afirmó: "Nunca he visto jugar mal a Kobbie. Cada vez que le veo jugar al fútbol, pienso: '¿Cómo puede alguien no poner a jugar a este chico?' Sencillamente, me parece un futbolista fabuloso. Formado en la cantera, no le costó ni una libra al club, y cuando piensas en algunas de las cantidades que se están pagando por estos jugadores. Obviamente, ficharon a Santos y Tielemans por un total de 85 millones de libras. Baleba costó probablemente 70 millones de libras. ¿Cuánto valdría Kobbie? Vale más que todos ellos. Sin faltar al respeto a ninguno de ellos, pero es que me encanta su juego."
Una futura superestrella para el Manchester United
Hargreaves siguió destacando el inmenso potencial que posee Mainoo, subrayando sus cualidades técnicas y su capacidad para manejar la presión. Hargreaves explicó: «Puedes pasarle el balón en cualquier sitio y en cualquier momento. Técnicamente, tiene un talento enorme, se desliza con el balón. Eso es lo que un centrocampista del Manchester United necesita hacer en todo momento. Obviamente, con Bruno por delante de él, ya sea que juegue como seis o como ocho, es sobre quien construyes. Es una estrella. Creo que va a ser una superestrella. Solo tiene 21 años y juega como si tuviera 30. Así es como juega al fútbol en el entorno de mayor presión: con total calma».
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Se avecina una prueba crucial en el derbi
El Manchester United debe centrar ahora su atención en un enorme duelo de la Premier League contra el Manchester City el domingo. Con Mainoo ya firmemente consolidado como una pieza crucial del rompecabezas del centro del campo, Carrick confiará en gran medida en su compostura. Si el United quiere poner fin al inicio perfecto de un City, Mainoo tendrá que ofrecer otra actuación de talla mundial.
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