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¡Potencia estelar de la Super Lig! El agente libre Dusan Vlahovic acepta su sorprendente fichaje por el Besiktas tras su salida de la Juventus
Un golpe de efecto enorme para el Beşiktaş
En un movimiento que ha sacudido el mercado de fichajes europeo, Vlahovic ha alcanzado un acuerdo para unirse al gigante turco Besiktas. El delantero serbio de 26 años se convirtió oficialmente en agente libre a principios de este verano tras su salida de la Juventus, y el club con sede en Estambul confirmó el martes que estaba en negociaciones formales para cerrar su fichaje. Esto representa una importante declaración de intenciones por parte del Besiktas, que busca recuperar el dominio nacional.
La etapa de Vlahovic en Turín estuvo marcada por su capacidad goleadora, pero terminó de forma algo discreta cuando expiró su contrato. Durante sus cuatro temporadas y media con la Juventus, el potente delantero logró ver puerta en 68 ocasiones.
- Getty Images Sport
Uniéndose a la revolución turca
La llegada de Vlahovic a Estambul es la última de una serie de movimientos de gran impacto que han transformado la Superliga turca en un destino de primer nivel para el talento de élite. El delantero serbio se une a una selecta ola de estrellas ofensivas que recientemente han cambiado las cinco grandes ligas de Europa por Turquía, con Romelu Lukaku y Mason Greenwood cerrando ambos sonados fichajes por el Fenerbahce, junto al sensacional traspaso de Mohamed Salah al Trabzonspor.
Esta llegada de estrellas sugiere un cambio de dinámica en el fútbol europeo, con el Besiktas presumiendo ahora de un referente ofensivo que anteriormente fue valorado en una cifra cercana a los nueve dígitos. Vlahovic fue en su día objeto de un intenso interés de la Premier League, con el Arsenal apretando con fuerza para ficharle antes de que finalmente optara por la Juventus. El movimiento al Besiktas le permite convertirse en el punto focal de un equipo con enormes ambiciones tanto a nivel nacional como en competición europea, mientras las Águilas Negras se preparan para su próxima campaña en la Europa League.
Superando sus recientes problemas físicos
Aunque el talento del internacional serbio es incuestionable, su última temporada en Italia estuvo lastrada por importantes problemas físicos. Vlahovic estuvo de baja durante más de tres meses entre diciembre y marzo de la pasada temporada debido a una lesión recurrente en el aductor. Estos problemas de forma limitaron gravemente su impacto en el Allianz Stadium y le restringieron a solo 23 apariciones en todas las competiciones en una campaña marcada por las constantes visitas a la enfermería.
El Besiktas esperará que un cambio de aires y un enfoque médico diferente ayuden al delantero a recuperar el mejor estado físico del que disfrutó al inicio de su carrera. La pasada temporada, pese a estar limitado a 23 apariciones en todas las competiciones con una Juventus que terminó sexta en la Serie A, Vlahovic aun así logró marcar 10 goles y dar dos asistencias. Cuando está en plena forma, el serbio sigue siendo uno de los finalizadores más letales del fútbol, con una combinación poco común de potencia física, capacidad aérea y calidad técnica con la zurda.
- AFP
Un linaje de goleadoras de élite
Las cifras de la carrera de Vlahovic explican por qué el Besiktas tenía tanto interés en cerrar un acuerdo con el agente libre. Antes de su sonado traspaso de 75 millones de euros a la Juventus en enero de 2022, firmó una etapa brillante en la Fiorentina, donde marcó 49 goles en 108 partidos.
Su balance internacional es igual de impresionante, con Vlahovic consolidado como una figura clave para Serbia. Ha sumado 41 internacionalidades con su país, en las que ha marcado 16 goles, y a menudo ha sido el hombre de las grandes citas en la escena internacional.
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