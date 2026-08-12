La llegada de Vlahovic a Estambul es la última de una serie de movimientos de gran impacto que han transformado la Superliga turca en un destino de primer nivel para el talento de élite. El delantero serbio se une a una selecta ola de estrellas ofensivas que recientemente han cambiado las cinco grandes ligas de Europa por Turquía, con Romelu Lukaku y Mason Greenwood cerrando ambos sonados fichajes por el Fenerbahce, junto al sensacional traspaso de Mohamed Salah al Trabzonspor.

Esta llegada de estrellas sugiere un cambio de dinámica en el fútbol europeo, con el Besiktas presumiendo ahora de un referente ofensivo que anteriormente fue valorado en una cifra cercana a los nueve dígitos. Vlahovic fue en su día objeto de un intenso interés de la Premier League, con el Arsenal apretando con fuerza para ficharle antes de que finalmente optara por la Juventus. El movimiento al Besiktas le permite convertirse en el punto focal de un equipo con enormes ambiciones tanto a nivel nacional como en competición europea, mientras las Águilas Negras se preparan para su próxima campaña en la Europa League.