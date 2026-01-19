Getty Images Sport
La sorprendente postura del Chelsea sobre la venta de Enzo Fernández se revela mientras el Real Madrid y el PSG planean un intento de transferencia
La directiva de los Blues está preparada para sancionar la salida espectacular de un centrocampista.
A pesar de que el internacional argentino ha sido una figura central en el reciente éxito de los Blues, incluida su victoria en la UEFA Conference League la temporada pasada, la jerarquía en Stamford Bridge ha señalado supuestamente que el jugador de 25 años ya no se considera "intocable", según Teamtalk.
El informe sugiere que los intermediarios han sido informados de la disposición del Chelsea a negociar, siempre que se cumpla con su valoración. Fernández, quien se unió al club en febrero de 2023 por una tarifa récord británica de £106.8 millones desde Benfica, tiene un contrato que se extiende hasta bien entrado 2032. Sin embargo, las realidades financieras del fútbol moderno, combinadas con el deseo incesante del club de evolucionar su plantilla, significan que ningún jugador está completamente fuera de los límites. Anteriormente, el Chelsea había considerado a Fernández como la piedra angular no negociable de su proyecto. Ahora, la puerta está entreabierta para un movimiento en el verano de 2026, provocando un frenesí entre los clubes de élite de Europa que anteriormente habían asumido que el mediocampista era inalcanzable. La sugerencia es que el Chelsea busca reequilibrar sus cuentas y potencialmente financiar una nueva ola de contratación, y sacrificar uno de sus activos más valiosos podría ser la ruta más eficiente para hacerlo.
El Real Madrid busca rectificar 'error' tras perderse la estrella del Arsenal
Al frente de la búsqueda por la firma de Fernandez están los gigantes españoles, el Real Madrid. Los Blancos están desesperados por agregar un controlador de clase mundial a su sala de máquinas, habiendo identificado una falta de compostura en posesión como una debilidad clave esta temporada. Los informes desde España indican que el presidente Florentino Pérez está ansioso por rectificar un error estratégico cometido en el verano de 2025, cuando Madrid no logró asegurar el fichaje de Martín Zubimendi.
Zubimendi eventualmente se mudó de la Real Sociedad al Arsenal, donde ha sido una revelación, dejando al Madrid lamentando su vacilación. Los campeones españoles ahora están decididos a no cometer el mismo error dos veces. El interés del Madrid es de larga data, pero la nueva información sobre la disposición del Chelsea para vender ha acelerado sus planes. La perspectiva de Fernandez anclando el centro del campo del Madrid se ve como la pieza final del rompecabezas para su última era 'Galáctica'. Con el jugador aparentemente abierto al desafío de La Liga, se están sentando las bases para una colosal transferencia de verano.
Liam Rosenior elogia al 'magnífico' cumpleañero
A pesar de la especulación en torno a su futuro y la aparente disposición de la junta de aprovecharlo, Fernandez sigue siendo vital para los planes en el campo del entrenador Liam Rosenior. La desconexión entre los rumores de transferencia y los niveles de rendimiento del jugador se destacó tras la reciente victoria del Chelsea en la Premier League sobre Brentford.
Fernandez fue instrumental en la victoria del derbi, controlando la batalla del mediocampo y demostrando exactamente por qué tiene un valor de mercado tan alto. Hablando después del partido, Rosenior fue efusivo en sus elogios para el argentino, ofreciendo una referencia de carácter brillante que aparentemente contradice la apertura del club a una venta.
"Muy impresionado. Sabía que era un jugador sobresaliente y en realidad estaba en la final del Mundial cuando jugó", dijo Rosenior a los periodistas. "Pero no es hasta que ves a un jugador de cerca y lo conoces y entiendes de qué se trata, y tengo que decir que es un ganador. La razón por la que siempre juega es porque entrena al 100%. He disfrutado trabajando con él y es su cumpleaños, así que le dije que fuera a una parrilla y disfrutara de un buen asado argentino. Es un jugador magnífico. Más importante aún, es un personaje fantástico y me encanta tenerlo en este equipo."
El PSG aparece mientras las realidades financieras dictan una tarifa récord.
Mientras que el Real Madrid parece ser el favorito, se enfrentarán a una dura competencia de parte del Paris Saint-Germain. Los campeones franceses son uno de los pocos clubes en el fútbol mundial capaces de igualar la astronómica cifra que exigiría el Chelsea. Dado que los Blues pagaron más de £100 millones por sus servicios, esperarán recuperar la gran mayoría de esa inversión, haciendo de cualquier posible acuerdo uno de los más caros de la historia.
El PSG busca añadir garra y creatividad a su mediocampo y ve a Fernández como una firma de declaración que puede elevar sus aspiraciones en la Liga de Campeones. Una guerra de ofertas entre Madrid y París sería el escenario ideal para los negociadores del Chelsea, aumentando el precio y permitiéndoles reinvertir significativamente.
