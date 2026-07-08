Portugal nunca debió dejar que Roberto Martínez y Cristiano Ronaldo desperdiciaran la oportunidad de una generación dorada de ganar un Mundial

Millones de aficionados lamentaron la eliminación de Ronaldo en el Mundial. Tras la decepción de Catar 2022, el jugador, de 41 años, alcanzó su sexta fase final, demostrando su enorme resiliencia y disciplina.

«Es un genio, una superestrella», afirmó Rooney sobre su excompañero en el Manchester United en BBC Sport. «Lo que ha aportado al fútbol es muy excepcional. Estará decepcionado porque creía que podía ganar este torneo».

Sin embargo, el único que compartía esa fe era Roberto Martínez. Lo más triste de la pronta eliminación de Portugal es que se permitió a una persona anteponer sus intereses a los del equipo y, por extensión, a los de toda una nación.