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Cristiano Ronaldo Roberto Martinez Portugal GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traducido por

Portugal nunca debió dejar que Roberto Martínez y Cristiano Ronaldo desperdiciaran la oportunidad de una generación dorada de ganar un Mundial

Opinion
Portugal
C. Ronaldo
World Cup
R. Martinez
FEATURES
Portugal vs España

Wayne Rooney llamó «día triste para el fútbol» a la última participación de Cristiano Ronaldo en un Mundial. No lo fue. Aunque Ronaldo es una figura emblemática, la victoria de España sobre una insípida Portugal y la goleada de Bélgica a Estados Unidos hicieron del 6 de julio de 2026 un buen día para el fútbol.

Millones de aficionados lamentaron la eliminación de Ronaldo en el Mundial. Tras la decepción de Catar 2022, el jugador, de 41 años, alcanzó su sexta fase final, demostrando su enorme resiliencia y disciplina.

«Es un genio, una superestrella», afirmó Rooney sobre su excompañero en el Manchester United en BBC Sport. «Lo que ha aportado al fútbol es muy excepcional. Estará decepcionado porque creía que podía ganar este torneo».

Sin embargo, el único que compartía esa fe era Roberto Martínez. Lo más triste de la pronta eliminación de Portugal es que se permitió a una persona anteponer sus intereses a los del equipo y, por extensión, a los de toda una nación.

  • Roberto Martinez Getty

    Loco

    La eliminación de Portugal en octavos en Arlington no sorprendió: se veía venir.

    Su andadura en el Mundial terminaría igual: lágrimas, acritud y acusaciones de mala gestión, tal como en la Euro 2024. Si repetir lo mismo es locura, entonces Martínez es un loco.

    Por eso, dejar a Gonçalo Ramos en el banquillo todo el partido contra España no sorprendió: su política es “Ronaldo y diez más”.

    Es cierto que Ramos salió del banquillo para marcar el gol de la victoria en el 2-1 ante Croacia, pero nunca hubo opción de que Martínez lo prefiriera al veterano.

    • Anuncios
  • Portugal v Slovenia: Round of 16 - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Una campaña desastrosa

    Desde que, de forma inexplicable, se le encargó liderar la «generación dorada» de otro país, el exseleccionador de Bélgica dejó claro que Ronaldo era su hombre. Lo primero que hizo Martínez fue viajar a Arabia Saudí para decirle al veterano delantero que quería construir el equipo en torno a él, pese a que en el Mundial 2022 ya había quedado claro que Ronaldo no daba la talla.

    El resultado fue una Eurocopa 2024 catastrófica, donde Ronaldo batió el récord de disparos (23) sin marcar.

    Martínez debería haber sido destituido por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), pero se le permitió seguir al mando y, como Ronaldo ya era un espectador más, el desastre de este verano era previsible.

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «¡Ya estoy de vuelta! ¡Ya estoy de vuelta!»

    Las alarmas saltaron desde el inicio: Portugal empató 0-0 con la República Democrática del Congo en el partido inaugural.

    Ronaldo anunció: «¡He vuelto!», tras marcar dos goles a Uzbekistán, pero volvió a desaparecer ante Colombia.

    Un penalti ante Croacia le permitió marcar su primer gol en la fase eliminatoria de un Mundial, pero su ineficacia en ataque fue tal (el lanzamiento desde el punto de penalti fue su único contacto con el balón en el área en toda la noche) que incluso Martínez consideró que no tenía más remedio que sustituirlo en los últimos compases de un partido que parecía abocado a la prórroga hasta que Ramos marcó un impresionante cabezazo en los últimos instantes.


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  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    «Llevan 23 años intentando matarme»

    Molesto por las sugerencias de retiro y los constantes ataques a sus logros, Ronaldo se defendió.

    «No voy a ser más ni menos Cristiano Ronaldo por ganar el Mundial», insistió. «Incluso doy las gracias por los ataques que recibo tras cumplir los 40... Las críticas te hacen crecer, así que gracias por ello.

    Pase lo que pase mañana, Cristiano Ronaldo se irá con la conciencia tranquila, no al 100 %, sino al 1 000 %, porque en la vida y en el fútbol lo he dado todo. Lleváis 23 años intentando acabar conmigo, pero ya debéis de haber visto que no merece la pena, que es una pérdida de tiempo, pero lo intentáis una y otra vez, sin cesar. Como he dicho antes, lo dejaré cuando yo lo decida, no cuando vosotros lo decidáis».

    Es comprensible que reclamara más respeto, pues su estatus como uno de los mayores goleadores de la historia no se discute. Sin embargo, su legado se ha empañado por sus actuaciones y conducta en los tres últimos torneos internacionales, donde más que ayudar, perjudicó.

  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    De una bendición a una carga

    Construir equipos en torno a Ronaldo era comprensible, pero solo hasta cierto punto. El paso del tiempo no alcanzó a Ronaldo en Norteamérica; lo tiene en el bolsillo desde 2022, si no antes. Así, Ronaldo pasó de llevar al equipo a ser una carga. No llegaron a semifinales ni en el Mundial ni en la Euro desde 2016, cuando ganaron esta última.

    ¿Fallaron en el Mundial figuras clave como Bruno Fernandes? Sin duda. Pero cuando tantos grandes talentos de un mismo equipo rinden por debajo de lo esperado, hay que plantearse preguntas sobre el seleccionador y su asistente de facto.

    No hay excusa para que una selección tan fuerte haya rendido tan mal: primero en la Euro 2024 y luego en el Mundial.


  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Se merecía algo mejor

    Rúben Dias, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves y Fernandes podrían presumir de ser los mejores —o de estar entre los mejores— del mundo en sus respectivas posiciones, pero ninguno de ellos alcanzó ni de lejos su nivel habitual. ¿Por qué?

    El propio Martínez admitió que Portugal tenía equipo para ganar el Mundial y, al no lograrlo, afirmó: «no tiene sentido seguir».

    De hecho, su fichaje fue un error: priorizó complacer a una superestrella en vez de construir un equipo. Su gestión fue una pérdida de tiempo y talento. Bernardo Silva y el resto merecían un técnico más firme, y hasta Ronaldo habría funcionado mejor con otro liderazgo.

    Podría haber sido un suplente útil si se le hubiera convencido de aceptar un papel secundario. En cambio, se le consintió tanto que, una vez más, hizo el ridículo en el escenario más importante del fútbol.

    Su despedida, aunque tardía, no fue tan triste para Portugal: entre la gratitud por sus años de gloria, su marcha supuso un alivio.