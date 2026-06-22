Mientras otras estrellas brillaban en la primera jornada del Mundial, Ronaldo decepcionó: no realizó ni un tiro a puerta.

Aislado en punta, el máximo goleador de Portugal apenas creó peligro ante la modesta selección africana, y el empate dejó un mal sabor a los favoritos. Mantenerlo los 90 minutos desató polémica.

Casi cinco años después de su último gol en un torneo, si el veterano ídolo no responde el martes ante Uzbekistán, debutante en el Mundial, el seleccionador deberá explicar por qué sigue confiando en él.