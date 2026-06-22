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Krishan Davis

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Portugal no debe marginar a Cristiano Ronaldo, pero Roberto Martínez debe saber cuándo dejarlo fuera o arriesgarse a una nueva decepción en el Mundial

Opinion
Portugal
C. Ronaldo
World Cup
R. Martinez
FEATURES
Portugal vs Uzbekistán

Otro gran torneo, otro debate: ¿debería Portugal seguir convocando a Cristiano Ronaldo? Su discreta actuación en el debut mundialista ante la República Democrática del Congo ha reavivado la pregunta de si, a sus 41 años, aún debe ser titular. Poco probable que cambie mientras Roberto Martínez dirija, pero el seleccionador debe saber cuándo actuar.

Mientras otras estrellas brillaban en la primera jornada del Mundial, Ronaldo decepcionó: no realizó ni un tiro a puerta.

Aislado en punta, el máximo goleador de Portugal apenas creó peligro ante la modesta selección africana, y el empate dejó un mal sabor a los favoritos. Mantenerlo los 90 minutos desató polémica.

Casi cinco años después de su último gol en un torneo, si el veterano ídolo no responde el martes ante Uzbekistán, debutante en el Mundial, el seleccionador deberá explicar por qué sigue confiando en él.

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un comienzo desastroso

    Mientras Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane brillaban en la primera jornada del Mundial con al menos dos goles cada uno, Cristiano Ronaldo pasó desapercibido.

    Martínez lo mantuvo los 90 minutos ante la República Democrática del Congo y el jugador de 41 años apenas remató tres veces, sin acertar a puerta. Dos fueron medias ocasiones que acabó enviando fuera tras pases atrás complicados.

    El empate, obra de Yoane Wissa en el añadido, dejó a Portugal sin victoria pese a dominar la segunda parte. Ronaldo, con solo nueve toques, quedó marginado y la afición critica a Martínez por no reaccionar.

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    «No tiene sentido»

    Tras el partido, Martínez defendió de forma extraña al veterano delantero y se mantuvo firme en su decisión de dejarlo en el campo todo el encuentro, pese a la ineficacia de Ronaldo.

    «No tiene sentido sacar al mejor goleador del fútbol mundial en un partido en el que necesitas goles», afirmó, antes de insistir en que aún no había motivo para alarmarse. «En un Mundial pasan estas cosas. Argentina perdió con Arabia Saudí en 2022 y luego ganó el título; en 2010 España cayó ante Suiza y también lo logró. No fueron actuaciones de campeones, pero forman parte del proceso.

    «Tras el primer gol nos afectaron las emociones: dejamos de arriesgar, de buscar espacios y de llegar al último tercio. Fue más un tema emocional que táctico o técnico. Analizaremos el partido y mejoraremos para el siguiente».

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sequía en los torneos

    Martínez puede ignorarlo, pero el bajo rendimiento de Ronaldo es un problema recurrente que distrae a Portugal de su objetivo en el Mundial.

    Es cierto que Ronaldo marcó varios goles en la fase de clasificación (cinco en otros tantos partidos) y fue clave en el triunfo de Portugal en la Liga de Naciones de la UEFA el año pasado, pero ahora lleva diez partidos consecutivos sin anotar en grandes competiciones. Su último gol fue de penalti, en el debut mundialista ante Ghana; el anterior en jugada data de la Euro 2020, frente a Francia, casi cinco años antes del duelo contra Uzbekistán.

    Marcar en Arabia Saudí o ante Armenia y Hungría, con poca presión, no es lo mismo; en los grandes escenarios ya casi no se le ve.

  • Portugal v Nigeria - International FriendlyGetty Images Sport

    ¿El compañero ideal?

    El obstinado apoyo de Martínez a Ronaldo se justifica en parte: Portugal tiene pocas opciones fiables en la delantera, como demuestra que solo haya otro delantero puro en la convocatoria.

    Aun así, aunque parece poco probable un cambio en el once, su compañero en el Al-Nassr es el otro delantero de la Seleção que llega en mejor forma al torneo. João Félix aterriza en el Mundial tras una temporada en Arabia Saudí con 45 goles —20 en liga— jugando como segundo punta detrás de Ronaldo, y cree que merece una oportunidad.

    Si Martínez acepta que Ronaldo, de 41 años, juegue en una liga más débil, también debería dar minutos al joven Félix, quien podría aportar la chispa que Portugal necesita. Por eso sorprende que el exdelantero del Chelsea viera todo el empate ante Congo desde el banquillo.

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Ramos al rescate?

    Gonçalo Ramos, el otro delantero puro, permaneció en el banquillo hasta el minuto 83 del primer partido de Portugal en Houston. Martínez prefirió a los extremos Francisco Conceição y Rafael Leão, y Ronaldo permaneció en el campo incluso tras la entrada del jugador del París Saint-Germain.

    Parecía su sucesor natural: Fernando Santos lo alineó ante Suiza en el Mundial 2022 y él respondió con un hat-trick y una asistencia.

    Sin embargo, desde que Martínez reemplazó a Santos tras la eliminación en cuartos del Mundial, Ramos ha debido armarse de paciencia: el nuevo técnico devolvió la titularidad a Ronaldo y defendió esa decisión.

    Desde entonces, su progresión se ha estancado: apenas ha marcado seis goles con Portugal y no ha sido titular con el PSG desde su llegada en 2023.

  • FBL-WC-2026-POR-TRAININGAFP

    Saber cuándo actuar

    No se puede culpar a Martínez por alinear a Ronaldo: superados los 40 y jugando en Arabia Saudí, su temporada de 30 goles con el Al-Nassr demuestra que aún puede marcar la diferencia.

    Sin embargo, Martínez debe decidir cuándo actuar, aunque eso desagradar a su venerado capitán. A pesar de que sus compañeros no aprovecharon sus virtudes —por la falta de centros desde las bandas y de creatividad en el medio—, Ronaldo pasó desapercibido en la segunda parte contra la modesta República Democrática del Congo, cuando su equipo necesitaba un gol.

    Aunque aún pueda marcar (incluso de penalti), el seleccionador debe reconocer que ya no tiene sentido mantener a Ronaldo los 90 minutos; para eso están Félix y Ramos, capaces de decidir desde el banquillo.

    Si no marca ante Uzbekistán, debutante en el Mundial, el debate crecerá.

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