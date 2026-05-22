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¡Portugal ha descubierto al topo! Un defensa filtró la alineación, y Roberto Martínez explica por qué lo dejó fuera de la convocatoria para el Mundial
Se aclaran los detalles sobre la tormenta de filtraciones
El defensa de 22 años fue criticado por filtrar las alineaciones tácticas antes del partido de la Eurocopa 2024 entre Portugal y Georgia. Aunque causó gran frustración en la institución, Martínez confirmó que la investigación interna determinó que la filtración fue un error involuntario. El cuerpo técnico aclaró que este fallo no influyó en la decisión de excluirlo de la convocatoria.
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Martínez defiende la sanción impuesta al defensa
Tras el torneo en Alemania, el técnico español desmintió rumores sobre problemas disciplinarios pendientes. En declaraciones al periódico portugués «Record», Martínez afirmó: «Cuando hay un torneo y se filtran informaciones, la situación es muy grave. En su momento, lo investigamos y se trató de un accidente. No fue una falta de disciplina.
Ocurrió en la Eurocopa 2024 y no influye en la decisión actual. Han pasado dos años. Son cosas que pasan en un grupo y es clave recordar que fue un accidente, no un acto de indisciplina. Antonio aprendió de ello, pero eso no influye en la decisión actual».
La alineación de Mourinho refleja la jerarquía
Este internacional, con 20 partidos a sus espaldas, ha vivido una temporada muy complicada en el Benfica a las órdenes de José Mourinho, perdiendo con frecuencia su puesto de titular en favor de Tomás Araujo, de 24 años. Esa situación determinó que el seleccionador, Martínez, lo dejara fuera de la lista del torneo final y convocara a Araujo. Desde aquel fatídico partido ante Georgia, la carrera de Silva se ha estancado: jugó siete encuentros más hasta su último amistoso en marzo.
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Se acerca el primer partido del torneo de Houston
Portugal afronta un exigente Grupo K en el Mundial 2026 junto a República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia. La selección de Martínez debutará el 17 de junio en el NRG Stadium de Houston y luego disputará los demás partidos de grupo. Mientras, Silva, sin convocatoria, aprovechará el verano para recuperar su nivel y optar a volver a la selección.