Tras el torneo en Alemania, el técnico español desmintió rumores sobre problemas disciplinarios pendientes. En declaraciones al periódico portugués «Record», Martínez afirmó: «Cuando hay un torneo y se filtran informaciones, la situación es muy grave. En su momento, lo investigamos y se trató de un accidente. No fue una falta de disciplina.

Ocurrió en la Eurocopa 2024 y no influye en la decisión actual. Han pasado dos años. Son cosas que pasan en un grupo y es clave recordar que fue un accidente, no un acto de indisciplina. Antonio aprendió de ello, pero eso no influye en la decisión actual».