Portugal evita comparaciones «infantiles» entre Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Erling Haaland, y Roberto Martínez explica por qué este jugador único de 41 años no necesita descanso

Martínez rechaza descansar a Ronaldo y califica de «infantil» comparar sus necesidades físicas con las de Messi o Haaland. El capitán jugó los 90 minutos del 0-0 ante Colombia, resultado que dejó a Portugal segunda del Grupo K.

El jugador de 41 años ha completado los 270 minutos de la fase de grupos, mientras que Noruega y Argentina dieron descanso a Haaland y Messi. Martínez asegura que su estrella está «mental y físicamente» lista para seguir sin pausa.