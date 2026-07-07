Portugal queda eliminado del Mundial 2026 tras perder 1-0 ante España. La derrota 1-0 ante España en octavos, con gol de Mikel Merino, fue letal. Así termina, con muchos remordimientos, la aventura mundialista del equipo de Cristiano Ronaldo y del seleccionador Roberto Martínez. Podría ser el último partido de CR7 y también del exseleccionador de Bélgica.
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Portugal dice adiós a Roberto Martínez: Jorge Jesús, favorito de Cristiano Ronaldo, será el nuevo seleccionador
Tras el partido, el seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, declaró: «Hemos jugado contra una de las favoritas del Mundial y hemos estado a la altura. Solo nos faltó algo de suerte en el último tercio. Ha sido el mejor partido del torneo; podría haber ido a prórroga y eso lo habría cambiado todo».
Ha sido mi último partido con la selección. Agradezco al pueblo portugués y me llevo un recuerdo para toda la vida. Hemos logrado las mejores estadísticas de la historia de la Seleção y ganado la Liga de Naciones. Gracias a todos por su profesionalidad. Ahora es legítimo que el presidente elija otro entrenador. Cuando me contrataron se esperaba que ganara este Mundial. Mi contrato vence hoy, así que es justo que tome otra decisión».
El técnico español dirigió a Portugal desde enero de 2023, tras sustituir a Fernando Santos después del Mundial de Catar. En Lisboa dan por hecho que su sucesor será Jorge Jesús, como adelantó A Bola. El técnico luso, de 71 años, fue elegido por el presidente de la FPF, Pedro Proença, para dirigir a los lusos hacia la Euro 2028 y el Mundial 2030, que Portugal organizará con España y Marruecos. Jesús, referente en los banquillos, dejó el Al Nassr tras ganar la Saudi Pro League con Cristiano Ronaldo. El exmadridista, quien dijo que el duelo contra España podría ser su último con Portugal, podría reconsiderar su retiro si Jesús lo convoca.
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