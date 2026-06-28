Portugal decepciona ante Colombia: 0-0 y los Cafeteros lideran el grupo. En octavos, Ronaldo se enfrentará a Modric

COLOMBIA (4-2-3-1): Vargas; S. Arias (87' Muñoz), Sánchez, Lucumí, Machado; Lerma (60' Ríos), Puerta; J. Arias (76' Castaño), James Rodríguez (76' Quintero), Luis Díaz; Córdoba (60' Suárez). DT: Néstor Lorenzo
PORTUGAL (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo (46' Dalot), Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes (92' Matheus Nunes); Vitinha (70' Samu Costa), Ruben Neves (46' João Neves); Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Félix (70' Leão); Cristiano Ronaldo. Seleccionador: Roberto Martínez
Árbitro: Alireza Faghani
Amonestados: Puerta (C)