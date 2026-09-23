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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traducido por

Portugal Cristiano Ronaldo: «Llevan tiempo intentando "matarme", pero esquivo las balas. Muchos ya me querrían fuera, pero quiero la Nations League y 1000 goles»

C. Ronaldo
Portugal
Portugal vs Gales
UEFA Nations League A

El delantero portugués no tiene ninguna intención de dejarlo y seguirá esquivando las críticas mientras siga jugando.

La Portugal se prepara para volver al campo y, de cara al partido contra Gales de la Nations League que dará inicio al nuevo ciclo de Jorge Jesus en el banquillo, quien tomó la palabra en rueda de prensa fue la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, que no solo no tiene ninguna intención de dejarlo, sino que se ha marcado dos objetivos importantísimos.

CR7 habló mucho de su futuro, pero también subrayó cómo muchos, también hoy, siguen intentando hundirlo. Sin embargo, él aseguró, sin rodeos, que seguirá esquivando todas las balas.


  • Llevan tiempo intentando matarme

    "No puedo ser siempre honesto al cien por cien, a veces tengo que ser políticamente correcto. Hay canales que intentan "matarme" desde hace años, pero no tienen ninguna posibilidad, ni siquiera con una escopeta. Y también en ese caso esquivo la bala. Estoy acostumbrado, llevo veinte años haciendo este trabajo: sé quién soy, sé por qué los niños me ven como un modelo a seguir y los críticos siempre estarán ahí".

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  • NO PODER JUGAR EN DA LUZ

    "En el Dragão me reciben bien y, viendo la rivalidad, podía entenderlo. En el Da Luz menos, pero por lo que leo parece que ya no podremos volver a jugar allí. En cualquier caso, el hecho de que media docena de personas no me aprecie no me influye, siento el cariño del pueblo portugués.

    Solo pienso en el presente... Sé que muchos querrían que me fuera ahora, pero mi motivación viene de quienes quieren seguir viéndome jugar".

  • Reflexiono sobre el futuro, pero continuaré

    "Siempre reflexiono sobre mi futuro, pero si me veis aquí significa que continuaré. He hablado con el presidente y el seleccionador: cuentan conmigo y sé que todavía puedo dar mucho, no solo con los goles sino también fuera del campo.

    Este podría perfectamente ser mi último año, pero si lo es lo anunciaré a su debido tiempo"

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  • 1000 GOLES Y LIGA DE NACIONES

    "Llegaré a los 1000 goles. Lo conseguiré, pero no lo convierto en una obsesión, de lo contrario las cosas nunca salen como querríamos. Quiero disfrutar cada día. Estoy seguro de que no jugaré los 90 minutos completos en estos cuatro partidos.

    Mi objetivo es doble: alcanzar los 1000 goles y ganar la Nations League. Es una nueva era".

UEFA Nations League A
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