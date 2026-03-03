Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
WC predictions GOAL
Ryan Tolmich y Thomas Hindle

Traducido por

¿Portugal, con Cristiano Ronaldo, queda eliminada? ¿Neymar regresa con Brasil? Lionel Messi contra Kylian Mbappé por hacer historia: predicciones audaces para la Copa Mundial de 2026 a 100 días del inicio

GOAL echa un vistazo a las historias más impactantes que podrían acaparar la atención este verano, encabezadas por predicciones que involucran a las estrellas más importantes de este deporte.

Las Copas del Mundo son tremendamente impredecibles. Basta un solo error para que un gigante caiga. Basta una sola sorpresa para que surja una Cenicienta y se consolide para siempre en la historia de la Copa del Mundo. 

Por lo tanto, predecir estos torneos es cosa de tontos, especialmente en un nuevo formato de 48 equipos que cuenta con estrellas que van desde Harry Kane hasta Christian Pulisic. Afortunadamente, hay tontos dispuestos a intentarlo con algunas predicciones grandes y audaces para el inevitable caos de este verano.

Antes de la Copa del Mundo, Tom Hindle y Ryan Tolmich, de GOAL, han hecho tres predicciones audaces sobre cómo este torneo tratará a algunas de las estrellas más grandes del fútbol, y también a algunas de las más pequeñas.

  • Santos v Vasco Da Gama - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Hindle: Neymar entra en la selección brasileña... y juega.

    Seguro que sí, ¿no? Lo que pasa con Neymar es que siempre se queda por ahí. Y por mucho que Carlo Ancelotti sea un disciplinario severo, también es partidario de la armonía en el equipo. Y aquí está la cuestión: Brasil realmente ama a Neymar. No solo el equipo, sino toda la nación. Rodrygo dijo a principios de esta semana que la inclusión de Ney debería ser «obvia» y, según todos los indicios, su recuperación de lo que parecía una lesión de rodilla bastante grave va bastante bien.

    Ahora, lo complicado es lo que pasará cuando esté allí. Es difícil justificar que Neymar se quede en el banquillo, dando palmadas y pasando el rato durante los descansos para hidratarse. Es lógico pensar que si el centrocampista ofensivo está disponible, tiene que jugar. Y da la casualidad de que a la Selecao le vendría bien un poco de energía y creatividad en el centro del campo, y quizás alguien que alivie la carga que recae injustamente sobre Vinicius. Ojalá hubiera alguien disponible... Estén atentos a este espacio. 

    • Anuncios
  • Cape Verde World Cup qualification 2025Getty

    Tolmich: Nuevo récord de goles encajados

    Corea del Sur lo pasó mal en la Copa del Mundo de 1954. Sufrió una goleada por 9-0 ante la Hungría de Ferenc Puskas en su primer partido, antes de caer por 7-0 en su segundo encuentro contra Turquía, lo que supuso su eliminación. Después de todos estos años, a pesar de las ampliaciones y los cambios de formato, esos 16 goles siguen siendo los más que ha encajado un equipo en una sola Copa del Mundo.

    ¿Podría cambiar eso este verano? Sin duda, hay ingredientes para que varios equipos sufran goleadas.

    Con la ampliación a 48 equipos, varios países que nunca se habrían clasificado para anteriores Mundiales participan este verano. Cuatro equipos —Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán— participan en el torneo por primera vez, lo que significa que todos se enfrentarán a rivales de una calidad que nunca antes habían visto. Curazao, por ejemplo, se enfrentará a Alemania, Costa de Marfil y Ecuador. Uzbekistán se enfrentará a Portugal y Colombia, mientras que Jordania tendrá que lidiar con Argentina, Argelia y Austria.

    Y la cosa podría empeorar. Aunque para ello se necesitarían algunas sorpresas, Surinam y Nueva Caledonia también tienen posibilidades de clasificarse a través de la repesca. Ocupan los puestos 123 y 149 del ranking mundial, respectivamente.

    La gran diferencia de calidad dará lugar a algunas goleadas. Esas goleadas también podrían ser históricas, ya que los equipos más modestos del torneo intentarán evitar igualar el desafortunado récord de Corea del Sur.

  • Cristiano Ronaldo Portugal 2025Getty

    Hindle: Portugal no gana ningún partido de eliminatoria.

    Portugal es un equipo muy difícil de definir. Sin duda, cuenta con algunos de los mejores talentos ofensivos del mundo. Su mediocampo es temible. Sus extremos son eléctricos. Es cierto que su defensa derecha es un poco débil y que el centro de la defensa puede ser un problema. Pero hay estrellas por todo el campo. 

    Sin embargo, hay un gran problema evidente, y tiene 40 años y juega en la Liga Profesional Saudí. Ronaldo, a estas alturas, solo busca mejorar sus estadísticas. Quiere marcar 1000 goles. Quiere ganar todo lo posible. Quiere demostrar, en este Mundial, que puede igualar el mayor logro de Lionel Messi en el fútbol. Pero Ronaldo rompe el equilibrio de este equipo. 

    Cualquier equipo lo suficientemente organizado como para neutralizarlo y lo suficientemente atlético como para contraatacar podría arrollar a Portugal en la transición. Así que sí, mucho depende del grupo. Si Colombia es tan buena como se espera (más adelante hablaremos de ello), Portugal se enfrentará a un rival complicado en octavos de final. Croacia, por ejemplo, es una posibilidad. Eso podría no ser nada agradable.  

  • Italy v Norway - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Tolmich: Italia vuelve a quedarse fuera... otra vez.

    Hago un poco de trampa aquí y me adelanto a la predicción previa al Mundial, pero es una que alteraría enormemente la química del Grupo B.

    La selección italiana lleva un tiempo pasando por un mal momento. Gli Azzurri se han perdido las dos últimas Copas del Mundo. Solo han ganado un partido de la Copa del Mundo desde que levantaron el trofeo hace 20 años. Ahora vuelven a estar en la repesca, y cualquiera que siga a este equipo sabe que eso no es garantía de nada.

    Las deficiencias del fútbol italiano se han diagnosticado en numerosas ocasiones, y esas deficiencias han provocado una caída en la calidad tanto de la Serie A como de la selección nacional. Al evaluar a este grupo concreto de la selección nacional, las debilidades son evidentes. Italia no ha producido un delantero verdaderamente dinámico en una generación. El mejor delantero del equipo, Mateo Retegui, juega en Arabia Saudí. Los defensas no se acercan ni de lejos a la calidad de las leyendas de antaño. Si se juntan todos estos factores, se obtiene un equipo mediocre, que fue derrotado por Noruega en la fase de clasificación y se metió en este lío.

    ¿Podrán salir de él? Claro, pero no apuestes por ello. Los márgenes son estrechos e Italia no tiene jugadores decisivos, lo que significa que es susceptible de que le cambien el partido en los peores momentos, con el Mundial en juego.

  • Luis Diaz Colombia 2025Getty Images

    Hindle: Colombia se lanza a la carrera

    Así que esto podría complicarse. ¿Qué se considera una «racha» en este Mundial? Es cierto que hay más equipos que nunca. Eso debería dar lugar a algunos partidos fáciles en la fase de grupos. Pero también podría significar eliminatorias más difíciles y más posibilidades de que las cosas salgan mal. Pero Colombia tiene todo lo necesario para ser un verdadero aspirante al título mundialista capaz de hacer realidad sus objetivos. Cuenta con una defensa sólida como una roca, un buen entrenador, experiencia y una auténtica estrella en Luis Díaz. Si nos fijamos en este equipo, no vemos ningún punto débil. Además, contará con un apoyo inmenso en Estados Unidos. 

    Demostraron en la Copa América de 2024 que pueden plantar cara a los grandes: la derrota en la prórroga ante Argentina en la final no es nada de lo que avergonzarse. Y podrían volver a hacerlo aquí. Si ganan su grupo, entonces estarán listos para la carrera. Necesitarán un resultado favorable aquí y allá para evitar a Argentina en cuartos. Pero con un par de golpes de suerte, este es un equipo semifinalista, y además muy simpático. 

  • Lionel Messi Kylian Mbappe 2022 World CupGetty

    Tolmich: Messi no bate el récord goleador, pero Mbappé sí.

    Con 16 goles en su haber, Miroslav Klose sigue siendo el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo. Sin embargo, Lionel Messi le pisa los talones. Solo necesita tres goles este verano para alcanzar a Klose y consolidar aún más su legado en el gran escenario.

    Sin embargo, teniendo en cuenta todos los factores, Messi no es el que tiene más posibilidades de batir el récord de Klose este verano, sino Kylian Mbappé.

    A la espera de Messi con 12 goles, Mbappé está sin duda en camino de superar tanto al argentino como al alemán este verano. Marcó seis goles en la Copa del Mundo de 2018, incluidos dos en la final. Anotó ocho en 2022, destacando un hat-trick en esa final. Se podría argumentar que, con solo 27 años, Mbappé podría consolidar su legado como el mejor jugador de la historia de la Copa del Mundo en el próximo torneo.

    Superar a Messi y a Klose sería suficiente para consolidar el lugar de Mbappé en la historia, mientras aún tiene mucha energía.

  • Lamine Yamal Spaingetty

    Hindle: Lamine Yamal se queda sin energía.

    Lamine Yamal ha estado realmente excelente con el Barcelona este año. Muchos lo han comparado con Lionel Messi, pero quizá se parezca más a Neymar, con todos sus trucos, regates y giros. Si no es el mejor jugador del mundo, sin duda está entre los tres mejores. 

    Pero también existe un gran riesgo de fatiga para los jugadores jóvenes. Yamal lleva más de dos años jugando al fútbol al más alto nivel con el Barcelona. Sin duda, es el jugador clave del Blaugrana. Eso conlleva fatiga y lesiones. Ningún delantero ha jugado más minutos que él en la Liga con el Barça. Si lo extrapolamos a todas las competiciones, la situación es aún más preocupante. Estamos en marzo y ya ha acumulado casi 3000 minutos esta temporada. 

    En resumen, el agotamiento podría estar al caer. Si el Barça sigue vivo en la Champions League y lucha por la gloria en La Liga, el español podría llegar al Mundial habiendo jugado ya 60 partidos. ¿Piernas cansadas y el sol estadounidense? El primer Mundial de Lamine podría no ser el espectáculo que muchos esperan.

0