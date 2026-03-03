¿Portugal, con Cristiano Ronaldo, queda eliminada? ¿Neymar regresa con Brasil? Lionel Messi contra Kylian Mbappé por hacer historia: predicciones audaces para la Copa Mundial de 2026 a 100 días del inicio

Corea del Sur lo pasó mal en la Copa del Mundo de 1954. Sufrió una goleada por 9-0 ante la Hungría de Ferenc Puskas en su primer partido, antes de caer por 7-0 en su segundo encuentro contra Turquía, lo que supuso su eliminación. Después de todos estos años, a pesar de las ampliaciones y los cambios de formato, esos 16 goles siguen siendo los más que ha encajado un equipo en una sola Copa del Mundo.

¿Podría cambiar eso este verano? Sin duda, hay ingredientes para que varios equipos sufran goleadas.

Con la ampliación a 48 equipos, varios países que nunca se habrían clasificado para anteriores Mundiales participan este verano. Cuatro equipos —Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán— participan en el torneo por primera vez, lo que significa que todos se enfrentarán a rivales de una calidad que nunca antes habían visto. Curazao, por ejemplo, se enfrentará a Alemania, Costa de Marfil y Ecuador. Uzbekistán se enfrentará a Portugal y Colombia, mientras que Jordania tendrá que lidiar con Argentina, Argelia y Austria.

Y la cosa podría empeorar. Aunque para ello se necesitarían algunas sorpresas, Surinam y Nueva Caledonia también tienen posibilidades de clasificarse a través de la repesca. Ocupan los puestos 123 y 149 del ranking mundial, respectivamente.

La gran diferencia de calidad dará lugar a algunas goleadas. Esas goleadas también podrían ser históricas, ya que los equipos más modestos del torneo intentarán evitar igualar el desafortunado récord de Corea del Sur.