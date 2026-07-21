Portugal advierte de que se enfrentará a una «tragedia» cuando Cristiano Ronaldo se retire

Sa cree que la influencia de Ronaldo supera su juego, por lo que su marcha será un gran reto para el fútbol portugués. También recordó que el jugador ha ayudado a la FPF a conseguir lucrativos acuerdos comerciales durante más de dos décadas e instó al organismo a preparar una nueva estrategia para la era posterior a Ronaldo.

«Quizá suene duro, pero como marca, Ronaldo es mucho mayor que toda la selección y que varias juntas», dijo a la agencia Lusa.

No es un análisis deportivo, sino de marca: su salida será una tragedia, pues pocos comprenden la atención mediática que se perderá. Caeremos por una escalera mecánica a toda velocidad.

«Es él quien les ha permitido firmar contratos millonarios durante más de 20 años. Creo que la FPF prepara un discurso diferente, porque no puede depender de una sola persona. Obviamente, el fútbol portugués es más que Ronaldo, pero deben explorar bien esa nueva estrategia».