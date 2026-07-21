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cristiano ronaldo(C)Getty Images
Yosua Arya

Traducido por

Portugal advierte de que se enfrentará a una «tragedia» cuando Cristiano Ronaldo se retire

C. Ronaldo
Portugal
World Cup

Se advierte a Portugal que podría perder atención e ingresos cuando Cristiano Ronaldo deje la selección. Un experto en marketing cree que la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) debe preparar una nueva estrategia antes del retiro del cinco veces ganador del Balón de Oro.

  • Portugal se enfrenta a la vida sin Ronaldo

    Se advierte que Portugal podría sufrir un importante revés comercial cuando Ronaldo se retire del fútbol internacional. Daniel Sa, director ejecutivo del Instituto Portugués de Administración de Marketing (IPAM), advierte que la marca de la selección depende en gran medida del delantero de 41 años, quien ha anunciado que el Mundial 2026 será su sexto y último, aunque no ha cerrado su futuro internacional. Sin su capitán, Portugal podría perder exposición mediática y ingresos.

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  • Portugal v Croatia: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un experto en marketing lanza una severa advertencia

    Sa cree que la influencia de Ronaldo supera su juego, por lo que su marcha será un gran reto para el fútbol portugués. También recordó que el jugador ha ayudado a la FPF a conseguir lucrativos acuerdos comerciales durante más de dos décadas e instó al organismo a preparar una nueva estrategia para la era posterior a Ronaldo.

    «Quizá suene duro, pero como marca, Ronaldo es mucho mayor que toda la selección y que varias juntas», dijo a la agencia Lusa.

    No es un análisis deportivo, sino de marca: su salida será una tragedia, pues pocos comprenden la atención mediática que se perderá. Caeremos por una escalera mecánica a toda velocidad.

    «Es él quien les ha permitido firmar contratos millonarios durante más de 20 años. Creo que la FPF prepara un discurso diferente, porque no puede depender de una sola persona. Obviamente, el fútbol portugués es más que Ronaldo, pero deben explorar bien esa nueva estrategia».

  • Más allá del éxito futbolístico

    Según Sa, la carrera futbolística de Ronaldo es solo una parte de su marca deportiva mundial. Destacó su alcance global en redes sociales, sus patrocinios y sus inversiones, y afirmó que su marca personal crecerá incluso tras retirarse.

    «Además del jugador, está Ronaldo el influencer, el más importante del mundo y la persona con más seguidores en las redes; Ronaldo, patrocinado por marcas nacionales e internacionales; y Ronaldo, el inversor en múltiples sectores. Cuando deje de jugar, esta marca seguirá creciendo», explicó Sa.

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  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Planificar el futuro

    Portugal quedó eliminado del Mundial 2026 en octavos tras perder 1-0 contra la futura campeona, España. Con el futuro de Ronaldo en la selección aún incierto, la FPF debe aprovechar este periodo para reforzar la identidad del equipo antes de la retirada definitiva de uno de los mayores iconos del fútbol.