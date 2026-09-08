El internacional argentino Martínez entra ahora mismo en esa categoría, junto al portero número 1 del Manchester City, Donnarumma, y el veterano campeón de la Premier League con el Liverpool Alisson. Sin embargo, es el guardameta del Arsenal Raya quien ha estado dominando últimamente la clasificación del Guante de Oro.

Se ha asegurado al menos compartir ese prestigioso premio en las tres últimas temporadas, y solo dos hombres, Petr Cech y Joe Hart, han ganado cuatro alguna vez, además de añadir una medalla de campeón del Mundial a su título de la Premier League en 2026.

Sin embargo, el español de 30 años es solo una opción de respaldo para su selección. Preguntado por esa situación ligeramente extraña, con muchos considerando que Raya está entre la élite mundial, Hislop dijo: «Sí, es un poco raro, pero voy a ser sincero: al llegar al torneo, por supuesto se habló mucho de si sería David Raya, Joan Garcia o Unai Simon. Yo sabía que jugaría Simon.

»Se puede argumentar que ambos porteros, Raya ganando la Premier League con el Arsenal y Garcia ganando La Liga con el Barcelona, tienen más logros. Pero creo que Unai Simon encaja perfectamente en la forma en que Luis de la Fuente hace jugar a España. Y se demostró.

»Juega con una línea muy adelantada, muy agresiva, no es el shortstop que sí son los otros dos. Pero miras el historial de España a lo largo de ese torneo y ves por qué Unai Simon sigue siendo la opción preferida.

»Simplemente parece complementar esa línea de cuatro de España y lo que intentan hacer mejor que nadie. El viejo cliché dice que la posesión lo es casi todo, y no veo a nadie desbancando a Unai Simon a corto plazo».