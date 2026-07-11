Según el experto italiano en fichajes Gianluca Di Marzio, el delantero de 26 años ya ha alcanzado un acuerdo preliminar con el club francés de primera división para fichar por él.
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¿Porque Karim Adeyemi viene del BVB? Al parecer, el FC Barcelona traspasa a jugadores de la selección nacional
Torres, cuyo contrato con el Barcelona vence el 30 de junio de 2027, quiere salir cuanto antes. Según Di Marzio, el PSG cerrará su fichaje justo después del Mundial.
En el Barça se ve muy improbable renovar su contrato, y, dada la deuda del club, esta ventana es la última oportunidad de recibir un traspaso acorde al mercado por el atacante.
- Getty Images Sport
¿A quién va a sustituir Ferran Torres en el PSG?
Para evitar vacíos deportivos, el Barça ya busca sucesor. Según varios medios, ha acordado con el Borussia Dortmund el fichaje de Karim Adeyemi. El internacional alemán de 24 años sustituiría a Torres y aportaría más velocidad al ataque culé.
Torres, por su parte, fichará por el PSG para reemplazar a Gonçalo Ramos. El delantero luso, de 25 años, dejó al campeón francés y se unió al AC Milan por hasta 90 millones de euros.
El Barcelona pagó 55 millones de euros por Torres.
Los medios españoles especularon con un intercambio: Torres al Atlético y Julián Álvarez al Barça. Finalmente, la opción quedó descartada.
Torres fichó por el Barcelona en enero de 2022, tras dos años en el Manchester City, por 55 millones de euros. Allí disputó 207 partidos, marcó 65 goles y dio 23 asistencias.
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