Torres, cuyo contrato con el Barcelona vence el 30 de junio de 2027, quiere salir cuanto antes. Según Di Marzio, el PSG cerrará su fichaje justo después del Mundial.

En el Barça se ve muy improbable renovar su contrato, y, dada la deuda del club, esta ventana es la última oportunidad de recibir un traspaso acorde al mercado por el atacante.