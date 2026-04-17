Sobre la planificación de fichajes, Hoeneß reconoció en el podcast Auf eine weiß-blaue Tasse, con el presidente de Baviera Markus Söder, que «se generó un intenso debate». «Hubo discusiones acaloradas, porque alguno quería invertir aún 100 o 150 millones», añadió.
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«Porque alguno quería hacer un fichaje de verdad por 100 o 150 millones»: Uli Hoeneß revela una fuerte disputa en el FC Bayern sobre un fichaje estrella que no se concretó
Aunque el presidente del Bayern no mencionó nombres, probablemente se refería al director deportivo Max Eberl. Eberl es cada vez más cuestionado en el club a pesar del éxito deportivo. Además, la revista «kicker» describió su relación con el director deportivo Christoph Freund como un «matrimonio forzado».
El verano pasado, Eberl presionó al consejo, liderado por el expresidente Hoeneß, para fichar delanteros costosos tras las salidas de Leroy Sané (Galatasaray) y Kingsley Coman (Al-Nassr). Sin embargo, «se impusieron los veteranos, porque dijimos: si queremos dar una oportunidad a los jóvenes, hay que hacerles sitio. Si hubiéramos fichado a otros dos o tres jugadores por entre 100 y 150 millones, el entrenador habría tenido que alinearlos», recordó Hoeneß.
Eberl presionó especialmente por Xavi Simons, quien aportaría profundidad en ataque. Pero Hoeneß y su equipo impusieron su línea: mejor dar la oportunidad a la cantera que invertir en más fichajes.
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«Puedes comerte otro trozo de tarta de manzana, pero no te voy a dar a Xavi»
Hoeneß se lo aclaró a Vincent Kompany en una reunión privada: «Recuerdo que vino al lago Tegernsee con Christoph Freund y me dijo: "Uli, necesitamos a Xavi"». «Tenía una tarta de manzana sobre la mesa y le dije: “Vincent, ahora puedes comerte un trozo de tarta de manzana, pero no vas a tener a Xavi. Queremos que utilices a los jugadores jóvenes”. Y eso es lo que hizo al cien por cien».
Simons, de 22 años, fichó por el Tottenham procedente del RB Leipzig por 65 millones, pero está viviendo una temporada para olvidar. A seis jornadas del final, los Spurs son 18.º, en zona de descenso, a dos puntos de la salvación. Simons ha marcado cuatro goles y dado cinco asistencias en 39 partidos con el equipo londinense.
Fomentar el talento propio: Kompany sigue la recomendación de Hoeneß en el FC Bayern
En el Bayern, el joven talento Lennart Karl ha tenido muchos minutos esta temporada porque Simons no llegó y no tuvo que competir con ninguna nueva estrella costosa. Karl, que se formó en el FCB desde 2022, dio el salto al primer equipo al inicio de esta temporada y ya suma nueve goles y siete asistencias en 35 partidos. Con 18 años, lleva nueve goles y siete asistencias en 35 partidos, debutó en marzo con la selección alemana y podría jugar el Mundial.
Aleksandar Pavlovic, Josip Stanisic y Jamal Musiala, formados también en la cantera, ya tienen un papel relevante en el campeón alemán, y Kompany ha dado minutos a otros jóvenes. David Santos Daiber (19), Deniz Ofli (19), Maycon Cardozo (17), Cassiano Kiala (17) y los jóvenes Filip Pavic y Erblin Osmani (ambos de 16) ya debutaron.
Esta apuesta por la cantera busca ahorrar dinero y recuperar la identidad del club. Sin embargo, se duda de que Eberl siga liderando este proyecto a medio plazo. Se espera que Freund continúe y se dedique más al trabajo con las categorías inferiores, mientras que el futuro de Eberl es incierto.
A finales de mayo, la junta supervisora del Bayern —integrada por Hoeneß, el ex presidente del consejo de administración Karl-Heinz Rummenigge y el presidente Herbert Hainer— se reunirá para evaluar, entre otros temas, la posible renovación de los contratos de Eberl y Freund, que vencen en 2027.
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