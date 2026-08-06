Por su parte, el diario Sport reveló que el entorno de Rodri comunicó al Barcelona, la noche del miércoles, el fin de sus negociaciones con el Real Madrid, después de que las conversaciones llegaran a un punto muerto por cuestiones económicas.
El periódico confirmó que el Barcelona ya se había puesto en contacto con los representantes del jugador tras la lesión del neerlandés Frenkie de Jong, pero no estaba dispuesto a dar ningún paso antes de asegurarse del verdadero deseo de Rodri de vestir la camiseta catalana.
Según el informe, esa condición se ha cumplido ahora, después de que el jugador mostrara su plena disposición a negociar con el Barcelona.
Sport añadió que el valor del traspaso de Rodri podría oscilar entre los 55 y los 70 millones de euros, mientras que el Manchester City sigue aferrándose al techo más alto de las negociaciones, con margen para negociar si el jugador presiona para marcharse.
También aclaró que el salario de Rodri será uno de los mayores desafíos para el Barcelona, especialmente tras su coronación con el Balón de Oro, ya que el jugador espera conseguir un contrato que refleje su estatus, lo que obligará a la directiva del club a buscar soluciones relacionadas con el tope salarial.
Asimismo, señaló que el Barcelona ya ha comenzado a trabajar con los representantes del jugador, y existe un estado de optimismo dentro del club, pese a que hasta ahora no se ha presentado ninguna oferta oficial al jugador ni al Manchester City.