Por qué Wayne Rooney está «irritando mucho» a su esposa Coleen, mientras la leyenda del Manchester United pone a prueba la «paciencia» de sus amigos y familiares

Antes del gran lanzamiento de su nueva colección con la marca irlandesa de moda rápida, Wayne fue visto con un aspecto un poco deteriorado durante una noche de alcohol en Manchester. Dichas travesuras han supuesto una distracción desagradable para Coleen.

Una fuente cercana ha declarado a The Sun: «Coleen está molesta con Wayne por meterse en líos. Es una mujer fuerte, independiente y exitosa, y no le gusta que la gente piense mal de ella. Nadie quiere que su reputación se vea dañada por un comportamiento imprudente, especialmente cuando se está trabajando en algo tan importante como una línea de ropa.

«Le resulta muy irritante tener que lidiar con esto. Coleen siempre apoyará a Wayne, pero la paciencia de sus amigos y familiares podría estar agotándose».

Coleen organizó una lujosa fiesta de lanzamiento para invitados famosos y del sector en Londres, donde se presentó su colección para Primark, con un lucrativo contrato que, según se dice, asciende a siete cifras. Wayne se quedó en la mansión de la familia en Cheshire, valorada en 20 millones de libras (27 millones de dólares), para cuidar de sus hijos Kai, Klay, Kit y Cass.

Les invitó a cenar en la tienda de comida para llevar de pollo jerk de su antiguo compañero de equipo en el United, Jesse Lingard, en la cercana localidad de Wilmslow. Coleen estuvo acompañada en la capital inglesa por su madre, Colette.

La fuente de The Sun añadió que Coleen sigue apoyándose en su familia cercana: «Colette es y siempre ha sido la mayor defensora de su hija y hará todo lo posible para protegerla. Era esencial que Coleen la tuviera a su lado, porque le daba la confianza necesaria para brillar y disfrutar de verdad. Colette es la voz de la razón en su vida y, por supuesto, el hombro en el que llorar y el oído al que quejarse».