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¿Por qué Trent Alexander-Arnold quedó fuera de la selección inglesa otra vez? Jamie Carragher, leyenda del Liverpool, explica su teoría tras la omisión del defensa del Real Madrid en la convocatoria de Thomas Tuchel para el Mundial
Tuchel prefiere opciones defensivas funcionales
Inglaterra sustituyó a Tino Livramento, lesionado, por Trevoh Chalobah antes de su debut contra Croacia. Tuchel prefirió un jugador versátil y defensivo en vez de Alexander-Arnold.
En declaraciones a Sky Sports, Carragher apuntó que la filosofía de Tuchel no encaja con las cualidades de Alexander-Arnold. «Ya conocemos la postura de Thomas Tuchel respecto a Trent», señaló. «Parece que está eligiendo centrales que puedan actuar de laterales derechos, en lugar de un lateral derecho puro».
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Centrarse en lo negativo en lugar de en lo positivo
Su pase del Liverpool al Madrid confirmó el estatus de Alexander-Arnold como uno de los mejores talentos del mundo, aunque su carrera internacional sigue estancada. Carragher cree que el seleccionador inglés prioriza la solidez defensiva y la disciplina táctica sobre el talento ofensivo que lo convirtió en una leyenda en Anfield y en un fichaje clave para los blancos.
«Todos conocemos las cualidades especiales de Trent Alexander-Arnold: por eso el Real Madrid lo fichó y los aficionados del Liverpool se enfadaron al perderlo. Pero precisamente esas cualidades —y quizá también sus carencias— explican por qué Thomas Tuchel no lo convoca», apuntó Carragher. «Quizá Tuchel se ha fijado más en los aspectos negativos que en los positivos de Trent».
La armonía por encima del talento individual
Es cada vez más evidente que Tuchel construye una plantilla que prioriza la cohesión sobre el talento individual. La ausencia de Alexander-Arnold se interpreta como una decisión táctica del exentrenador del Chelsea, quien prefiere laterales con perfil defensivo.
Carragher añadió: «Por la forma en que quiere organizar a su equipo, quizá las cualidades de Trent no se potencien tanto en un equipo de Tuchel como lo harían en uno de Jürgen Klopp o en el Real Madrid. No me sorprende que no haya apostado por Trent. Hace semanas dije que antepone la armonía del equipo al talento individual, y esta decisión lo confirma».
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Maguire también se ha quedado fuera
Alexander-Arnold no fue el único nombre destacado que se quedó fuera: el veterano del Manchester United, Harry Maguire, tampoco entró en la convocatoria. A pesar de su experiencia en torneos con Gareth Southgate, Tuchel optó por Chalobah al necesitar un defensa, lo que confirma un nuevo comienzo en la zaga de la selección.
«Se ha quedado fuera un lateral derecho, así que no creo que fuera a elegir a un central puro y duro. Eso es lo que es Harry Maguire», afirmó Carragher. «No digo que Chalobah sea lateral derecho, pero si hubiera una emergencia, ¿podría desempeñar mejor ese papel allí que un central típico como Maguire? Yo diría que probablemente sí. Dicho esto, entiendo los comentarios de Maguire de los últimos días: todos creen que podrían haber marcado la diferencia. Seguro que le dijo a Tuchel por FaceTime lo mismo que cualquier otro jugador. Así que, de nuevo, no me sorprende».