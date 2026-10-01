Entre los jugadores que mañana por la noche en el Stade de France de Saint-Denis, a las puertas de París, se enfrentarán a Italia, en un partido correspondiente a la tercera jornada de la Liga A de la Nations League, no está Théo Hernandez. El lateral izquierdo del Al Hilal no ha sido convocado por el nuevo seleccionador Zinédine Zidane, que ha optado por dejarlo fuera, como hizo con su hermano Lucas, del Paris Saint-Germain, y con Lucas Digne, de vuelta en París tras sus años en el Aston Villa. Una decisión que el heredero de Didier Deschamps explicó así: "Quería llevar a 20 jugadores de campo, para no dejar a ninguno en la grada", dijo Zizou. "Son jugadores convocables y quizá estén en la próxima concentración. No ha habido ningún paso atrás en la jerarquía".
Por qué Theo Hernandez no fue convocado por Zidane, seleccionador de Francia: el futuro es una incógnita
Problema en los aductores
Para entender si de verdad Theo ha salido del radar de la selección francesa habrá que esperar a las convocatorias de noviembre; lo cierto es que el ex del Milan a día de hoy no está al 100% de su condición física, a causa de una lesión muscular sufrida a comienzos de septiembre. Esta temporada se ha perdido los tres compromisos de la Saudi Pro League contra Al Shabab, NEOM y Al Taawoun y el de la Liga de Campeones de Asia contra Al Gharafa por un problema en los aductores, y solo la semana pasada volvió a entrenarse con el grupo.
PARTE EN SEGUNDA FILA
Théo Hernandez presume de 49 partidos y 2 goles con la camiseta de la selección francesa, los últimos cinco en el Mundial del pasado verano en Estados Unidos, donde fue titular contra Senegal y posteriormente perdió el puesto (de inicio también contra Noruega y contra Inglaterra, como suplente contra Suecia y España, en el banquillo contra Irak, Paraguay y Marruecos). En estos partidos Zidane ha optado por apostar por Truffert, del Bournemouth, lateral izquierdo natural, y por Diouf, del Inter, que ha dado respuestas positivas pese a estar adaptado en esa posición, por eso hoy parte en segunda fila.
Futuro incierto
Su futuro con la camiseta de Francia sigue siendo una incógnita y podría no depender de la temporada que haga en Arabia Saudí, con el Al Hilal, al que está vinculado por un contrato que expira en 2028. Su regreso a Europa sin duda le ayudaría, pero en los últimos meses no ha habido margen: su salario de unos 20 millones de euros el verano pasado fue un obstáculo, bien lo sabe la Juventus, que pensó en él para reforzar la plantilla. En 2027 podría cambiarlo todo, pero desde luego hará falta también un esfuerzo por su parte.
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