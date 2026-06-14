«¿Por qué tengo que salir?»: Julian Nagelsmann disipa las preocupaciones sobre la lesión de la estrella de la selección alemana

«Es normal que Jamal sienta molestias musculares tras una lesión tan larga», afirmó Nagelsmann, recordando el periodo de recuperación que sufrió Musiala el año pasado. En julio de 2025 se lesionó gravemente durante el Mundial de Clubes y estuvo de baja hasta mediados de enero por una fractura de peroné. Incluso después de su regreso, debió reducir el ritmo, lo que generó dudas sobre su presencia en el Mundial.

Musiala se quejó «de forma simpática» al ser sustituido en el primer partido del Mundial, explicó Nagelsmann. «Aún estoy en forma, ¿por qué tengo que salir?», preguntó la estrella del Bayern, según reveló el seleccionador alemán. «Le dije que queríamos recompensar a otros jugadores que lo están haciendo bien, como Deniz (Undav, nota del editor)», explicó Nagelsmann.