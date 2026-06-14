«No es nada grave», afirmó Nagelsmann tras el 7-1 del domingo ante Curazao en el debut del Mundial 2026, al hablar de Musiala. El jugador del Bayern Múnich fue sustituido en el 64’ tras tocarse varias veces el muslo y mostrar molestias, y se retiró directo al vestuario.
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«¿Por qué tengo que salir?»: Julian Nagelsmann disipa las preocupaciones sobre la lesión de la estrella de la selección alemana
«Es normal que Jamal sienta molestias musculares tras una lesión tan larga», afirmó Nagelsmann, recordando el periodo de recuperación que sufrió Musiala el año pasado. En julio de 2025 se lesionó gravemente durante el Mundial de Clubes y estuvo de baja hasta mediados de enero por una fractura de peroné. Incluso después de su regreso, debió reducir el ritmo, lo que generó dudas sobre su presencia en el Mundial.
Musiala se quejó «de forma simpática» al ser sustituido en el primer partido del Mundial, explicó Nagelsmann. «Aún estoy en forma, ¿por qué tengo que salir?», preguntó la estrella del Bayern, según reveló el seleccionador alemán. «Le dije que queríamos recompensar a otros jugadores que lo están haciendo bien, como Deniz (Undav, nota del editor)», explicó Nagelsmann.
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Jamal Musiala marca en el debut de Alemania en el Mundial ante Curazao
Aunque Musiala aún no había alcanzado su mejor forma en la segunda vuelta de la temporada pasada, Nagelsmann dejó claro que confiaba en el centrocampista ofensivo para el torneo de Estados Unidos, México y Canadá. Musiala fue titular ante Curazao y, en el 47’, marcó el 4-1 provisional.
Tras este buen inicio, aspira a seguir de titular el sábado contra Costa de Marfil y, posteriormente, frente a Ecuador el 25 de junio para cerrar el grupo.
Con Jamal Musiala: la selección alemana para el Mundial de 2026
Posición
Jugador
Club
Dorsal
Portero
Oliver Baumann
TSG Hoffenheim
12
Portero
Manuel Neuer
FC Bayern de Múnich
1
Gol
Alexander Nübel
VfB Stuttgart
21
Defensa
Waldemar Anton
Borussia Dortmund
3
Defensa
Nathaniel Brown
Eintracht de Fráncfort
18
Defensa
Pascal Groß
Brighton & Hove Albion
13
Defensa
Joshua Kimmich
FC Bayern de Múnich
6
Defensa
Felix Nmecha
Borussia Dortmund
23
Defensa
Aleksandar Pavlovic
FC Bayern de Múnich
5
Defensa
David Raum
RB Leipzig
22
Defensa
Antonio Rüdiger
Real Madrid
2
Defensa
Nico Schlotterbeck
Borussia Dortmund
15
Defensa
Angelo Stiller
VfB Stuttgart
16
Defensa
Jonathan Tah
FC Bayern de Múnich
4
Defensa
Malick Thiaw
Newcastle United
24
Ofensivo
Nadiem Amiri
Mainz 05
20
Delantero
Maximilian Beier
Borussia Dortmund
14
Delantero
Leon Goretzka
FC Bayern de Múnich
8
Delantero
Kai Havertz
Arsenal
7
Delantero
Assan Ouedraogo
RB Leipzig
25
Delantero
Jamie Leweling
VfB Stuttgart
9
Ofensiva
Jamal Musiala
FC Bayern de Múnich
10
Delantero
Leroy Sané
Galatasaray Estambul
19
Delantero
Deniz Undav
VfB Stuttgart
26
Delantero
Florian Wirtz
FC Liverpool
17
Delantero
Nick Woltemade
Newcastle United
11