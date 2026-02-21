Por qué tanto el Liverpool como Ibrahima Konate se beneficiarían si el francés aceptara quedarse en Anfield

Por supuesto, Slot tiene más influencia en las idas y venidas de Anfield, y el holandés espera que el Liverpool y Konate lleguen finalmente a un acuerdo sobre una renovación en los próximos días o semanas.
«Estamos en conversaciones con él, lo que ya te da una idea de lo que queremos», señaló el entrenador. «Está claro que nos gustaría que se quedara, pero las negociaciones siguen en curso, así que ya veremos en qué queda todo.
Pero Ibou ha tenido una muy buena racha últimamente. Jugó muy bien al principio de la temporada, pero luego también fue en parte responsable de que encajáramos un gol. Su rendimiento general fue bueno, pero un pequeño error que cometió provocó inmediatamente un gol y se le juzgó de otra manera.
Sin embargo, ha formado una muy buena pareja con Virgil desde que estoy aquí y, al igual que Virgil, siempre ha estado en forma. Toquemos madera. Estos dos son vitales para nosotros, no solo por su calidad, sino también por la falta de opciones que tenemos detrás».
Por lo tanto, tiene sentido que el Liverpool se quede con Konate, al menos con la versión actual de Konate, siempre que el precio sea el adecuado. Contratar a otro central con una fuerza y experiencia similares costaría una fortuna.
Además, ahora que el fichaje por el Madrid parece descartado, quedarse en Anfield es posiblemente la opción más atractiva para Konate, ya que pocos clubes pueden ofrecerle una oportunidad similar para desarrollar todo su potencial y, al mismo tiempo, seguir compitiendo por los máximos honores del fútbol de clubes.
Por supuesto, quedarse en Merseyside podría significar ganar menos dinero del que ganaría como agente libre en otro lugar, pero se podría argumentar fácilmente que es difícil poner precio al amor y el apoyo que ha recibido de su entrenador, su capitán y su club en las últimas semanas.