Nacido en Bélgica de padres serbios, pasó por todas las categorías inferiores, desde la sub-15 hasta la sub-21, con los Red Devils; posteriormente, bajo la presión de su padre, Ratko Svilar, exportero de laselección serbia, decidió aceptar la convocatoria de la selección absoluta de Serbia en septiembre de 2021. Debutó en un amistoso contra Catar, partido que la FIFA considera oficial. Tras ese encuentro, Svilar cambió de opinión y expresó su deseo de jugar con Bélgica.





La FIFA lo considera demasiado tarde: desde Zúrich le informan que no puede cambiar de federación, por lo que Bélgica no puede convocarlo pese a la voluntad de Rudi García. Mientras tanto, Serbia, ofendida por elcambio deopinión, decide no volver a llamarlo. En los últimos meses sus abogados han intentado obtener una excepción para que pueda jugar el Mundial de Estados Unidos con Bélgica, sin éxito.