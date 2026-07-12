Solbakken explicó la sorpresiva decisión de sustituir a Haaland en los minutos finales de la derrota 2-1 ante Inglaterra. Con el partido en el aire y los Tres Leones adelante en la prórroga, ver al delantero más temido del mundo ir al banquillo causó conmoción en el estadio.

«No fue una decisión difícil sacarlo, porque estaba agotado», admitió el seleccionador noruego tras el partido. «Quizá debería haberlo sustituido diez minutos antes. Ha hecho un Mundial extraordinario y se ha vaciado partido tras partido. Además, sufrió una contractura en la segunda parte que se sumó al cansancio».



