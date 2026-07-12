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Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traducido por

¿Por qué se sustituyó a Erling Haaland cuando Noruega necesitaba un gol? Explicación de la sorpresiva cambio en los cuartos de final del Mundial contra Inglaterra

E. Haaland
Noruega
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Noruega vs Inglaterra

El sueño mundialista de Erling Haaland se esfumó en Miami, donde Noruega cayó ante Inglaterra en un tenso partido de cuartos de final. La estrella del Manchester City, uno de los mejores del torneo, fue sustituido en la prórroga, lo que sorprendió a aficionados y comentaristas mientras el equipo de Stale Solbakken buscaba el empate.

  • Solbakken aclara la salida de Haaland

    Solbakken explicó la sorpresiva decisión de sustituir a Haaland en los minutos finales de la derrota 2-1 ante Inglaterra. Con el partido en el aire y los Tres Leones adelante en la prórroga, ver al delantero más temido del mundo ir al banquillo causó conmoción en el estadio.

    «No fue una decisión difícil sacarlo, porque estaba agotado», admitió el seleccionador noruego tras el partido. «Quizá debería haberlo sustituido diez minutos antes. Ha hecho un Mundial extraordinario y se ha vaciado partido tras partido. Además, sufrió una contractura en la segunda parte que se sumó al cansancio».


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    Un torneo histórico termina con una decepción

    A pesar de la decepción en semifinales, Haaland deja el Mundial 2026 con su fama de mejor rematador intacta. Marcó siete goles en cinco partidos. Solbakken lo defendió tras la eliminación en cuartos:

    «Hizo todo lo que pudo; creo que tuvo un poco de mala suerte en un par de situaciones», añadió el entrenador. «Pero nos marcó siete goles en cinco partidos; ha hecho un Mundial fantástico».

  • Inglaterra se salva de un susto en Miami

    La ausencia de Haaland en los últimos minutos dio a Inglaterra un respiro y la clasificación a su cuarta semifinal del Mundial. Los Tres Leones sufrieron tras el gol de Andreas Schjelderup en el 36’, pero Jude Bellingham igualó justo antes del descanso y marcó el 2-1 a los tres minutos de la prórroga.

    Jorgen Strand Larsen, del Crystal Palace, lo reemplazó, pero no logró igualar su eficacia. Aunque Noruega atacó con valentía, la ausencia de su estrella se notó y el equipo de Thomas Tuchel controló el final para sellar el pase a semifinales.


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    Orgullo a pesar de la decepción

    Para Noruega, esta eliminación pone fin a una trayectoria histórica: alcanzó por primera vez los cuartos de final de un Mundial. Solbakken, visiblemente emocionado tras el pitido final, expresó su orgullo por un grupo que pasó más de seis semanas unido con el objetivo de sorprender y cambiar el orden del fútbol.

    «Lo siento muchísimo por los chicos», dijo Solbakken. «Así es el fútbol de alto nivel: te da las mayores alegrías o las mayores decepciones, según el bando en el que estés. Contra Brasil estuvimos en el bando de los felices, pero hoy no. Tras unos primeros veinte minutos difíciles, ofrecimos una actuación heroica. No puedo culpar a los jugadores ni pedirles más. Nos faltó un poco de suerte, pero así es la vida. Ahora necesitamos recuperar el aliento».

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