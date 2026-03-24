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¿Por qué se han agotado los goles de la estrella de la selección estadounidense Christian Pulisic en el AC Milan? La leyenda rossoneri Massimo Ambrosini explica su racha de 12 partidos sin marcar
¿Cuándo fue la última vez que Pulisic marcó un gol con el AC Milan?
Pulisic tuvo un buen comienzo de la temporada 2025-26, con seis goles en siete partidos. Ayudó a que el Milan se metiera en la lucha por el título de la Serie A, en un momento en que el equipo parecía haber recuperado su chispa colectiva en San Siro bajo la dirección de Massimiliano Allegri.
Desde entonces ha sufrido algunas lesiones, con problemas musculares que han resultado difíciles de superar, y su último gol lo marcó en la victoria por 3-0 sobre el Verona el 28 de diciembre. Pulisic fue capaz de dar una asistencia a Adrien Rabiot en el último partido del Milan, que se saldó con una victoria por 3-2 contra el Torino.
La esperanza es que se vuelva a abrir la veda goleadora, ya que el Milan necesita que Pulisic rinda al máximo en su lucha por asegurar la clasificación para la Liga de Campeones. Sin embargo, se acusa a Allegri de no haberle hecho ningún favor a su temible delantero estadounidense.
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¿Por qué le ha costado tanto marcar goles a Pulisic? Ambrosini lo explica
Cuando GOAL le preguntó qué es lo que le ha ido mal a Pulisic últimamente, el excentrocampista del Milan Ambrosini —en colaboración con BetVictor Online Casino— afirmó: «Creo que ahora mismo tiene algunos problemas físicos; esa es la primera razón. La segunda razón es que no está jugando como a él le gusta».
«El AC Milan decidió jugar sin delantero. Ha estado jugando con Rafael Leão, que no es delantero. Para mí, esta es una de las razones. En primer lugar, no está en muy buena forma. Pero incluso por razones tácticas, necesita jugar en un equipo que juegue mejor que el Milan, de forma más ofensiva. El Milan puede jugar hacia atrás, y eso no le viene bien en este momento. Además, ha fallado algunas ocasiones delante de la portería que normalmente no habría fallado».
Dado que el Milan ha empezado a alinear a Pulisic en una posición más central, Ambrosini añadió, cuando se le preguntó cuál es la mejor posición de Pulisic: «¡No en el centro! Es un jugador muy inteligente. Los jugadores inteligentes encuentran el espacio adecuado donde jugar. Pero, por supuesto, no es en el centro.
«Si mira hacia delante, debería encontrar algo, alguien con quien jugar. Rafael no es, en mi opinión, la elección adecuada. Quizá prefiera el lado izquierdo porque es diestro. Pero incluso jugando por la derecha, donde jugó en el Borussia Dortmund y en el Chelsea, es un buen sitio para él».
¿Es Pulisic, la estrella de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, uno de los cinco mejores jugadores de la Serie A?
Pulisic se ganó rápidamente el cariño de los milanistas tras su llegada desde Stamford Bridge en 2023. Ha ido batiendo sus mejores marcas personales en Italia, pasando de 15 a 17 goles en dos temporadas muy productivas.
Es —con su novia, la golfista profesional Alexa Melton, siempre a su lado para apoyarle— uno de los grandes favoritos de la afición en San Siro. Mientras varios compañeros han tenido dificultades para mantener la regularidad, se considera que Pulisic se ha ganado un puesto entre la élite de la Serie A.
Al ser preguntado sobre si, cuando rinde al máximo de sus capacidades, es uno de los cinco mejores jugadores de esa división, Ambrosini —que ganó cuatro títulos de la Serie A y dos de la Liga de Campeones con el Milan— dijo: «En la Serie A no tenemos muchos grandes jugadores. Pero tenemos a Kenan Yildiz, tenemos a Lautaro Martínez. Tenemos, por supuesto, a Rafael. Pero él [Pulisic] es uno de los mejores».
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La lucha por la Liga de Campeones y la fase final del Mundial: Pulisic busca dar un giro a su carrera
En esta cuenta atrás hacia el Mundial que la selección estadounidense disputará este verano en casa, le toca a Pulisic demostrar que está a la altura de las altas expectativas que se siguen depositando en él. Anteriormente, ya ha pasado —en un par de ocasiones— nueve partidos sin marcar durante su etapa en el Milan.
Siempre ha recuperado su mejor forma cuando no ha tenido problemas físicos, y se espera que este trabajador jugador de 27 años vuelva pronto a marcar goles, con Allegri posiblemente recolocándolo en una posición más natural una vez que cuente con todas sus opciones en el ataque.