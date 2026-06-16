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Por qué se ha retrasado el fichaje de Casemiro por el Inter de Miami, mientras la estrella del Manchester United, a punto de marcharse, espera reunirse con Lionel Messi en la MLS
La disputa sobre los derechos de «Discovery» frena el cambio en Miami
El fichaje de Casemiro por el Inter Miami se ha retrasado por un desacuerdo entre este club y el LA Galaxy sobre los derechos de descubrimiento de la MLS. El brasileño dejará el Manchester United a finales de mes, una vez expire su contrato, y ha valorado incorporarse a la MLS. Miami parecía el destino más probable, pero la normativa de la liga ha complicado el trámite.
Según el Daily Mail, el LA Galaxy mostró interés antes y se aseguró esos derechos, por lo que ahora pide 750 000 libras (un millón de dólares). Mientras los clubes no lleguen a un acuerdo, el futuro de Casemiro quedará en el aire.
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Las normas de la MLS plantean un nuevo obstáculo
Según informes, Casemiro y sus representantes hablaron con el LA Galaxy, que le ofreció varios contratos para ficharlo. Pero, tras visitar Miami con su familia, el jugador optó por el Inter Miami. Jugar junto a Lionel Messi fue decisivo.
El sistema Discovery vuelve a estar en el punto de mira
Esta situación no es nueva en la MLS. Los clubes suelen negociar compensaciones para resolver disputas sobre derechos de descubrimiento y cerrar traspasos. Un ejemplo reciente es Marco Reus: el Charlotte FC, que poseía sus derechos, pidió 800 000 dólares, pero aceptó 400 000 en «General Allocation Money» para que fichara por el LA Galaxy.
Es probable que el caso de Casemiro requiera un acuerdo similar. El sistema de derechos de descubrimiento ha sido criticado dentro de la MLS, pues algunos clubes lo consideran obsoleto y difícil de explicar a jugadores y representantes europeos.
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Miami busca una solución
El Inter Miami debe acordar con el LA Galaxy los derechos de formación de Casemiro, quien se encuentra con la selección brasileña en el Mundial. Mientras, el United ya planea su reemplazo. Mientras, el Manchester United ya planea su futuro sin el brasileño: busca al mediocampista del West Ham Mateus Fernandes y, según informes, fichará a Ederson del Atalanta por 38 millones de libras.