Preguntado por Carter-Vickers y por la situación general en ‘Paradise’, el exjugador del Celtic Stubbs, que hablaba en asociación con Gambler Media, dijo a GOAL: «No está rindiendo a ese nivel.

«Creo que la temporada pasada hubo partes muy buenas de su juego y, de nuevo, se lesionó, algo que el Celtic notó cuando no estuvo en el equipo. Fue una baja importante. Pero creo que, si miras al Celtic en este momento, no está rindiendo ni de lejos al nivel que, sobre todo, los aficionados quieren ver.

«Y creo que eso se refleja en los dos partidos del Old Firm disputados recientemente. El Rangers ha tenido un cambio enorme en cuanto a personal. El Celtic ha tenido algunos y ha incorporado gente. Pero para mí, creo que ha habido una bajada real de calidad en el Celtic.

«Y han tenido al Rangers donde querían en términos de seguir adelante y realmente imponer su autoridad. Y, por alguna razón, el Celtic siempre parece gastar, o da la sensación de que gasta, lo justo. Y te preguntas si ese justo va a acabar volviéndose en su contra».