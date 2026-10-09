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Por qué se enfrió el interés de traspaso de la Premier League por la estrella de la USMNT Cameron Carter-Vickers, mientras un excentral del Celtic lanza una advertencia sobre el gasto a los Bhoys
Carter-Vickers salió de la cantera del Tottenham Hotspur
Nacido en Southend, Carter-Vickers se incorporó a la cantera del Tottenham a los 11 años y mostró el suficiente potencial como para participar en partidos de la FA Cup y la Copa de la Liga con el conjunto del norte de Londres. Sin embargo, su camino hacia la regularidad en el primer equipo siguió bloqueado.
Eso le llevó a encadenar varias cesiones, y una de ellas le llevó a Glasgow en la temporada 2020-21. Tras impresionar en el Celtic, se cerró un traspaso definitivo por 6 millones de libras (8 millones de dólares). Para entonces, ya había conseguido el reconocimiento internacional absoluto con Estados Unidos.
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La estrella de la USMNT en el Mundial generó rumores de traspaso a la Premier League
El plan era afianzarse en roles regulares con su club y su selección. El proceso comenzó de forma positiva, con el USMNT representado en el Mundial de 2022 en Qatar, después de haber estado casi tres años sin disputar un partido internacional.
Sus actuaciones con el Celtic devolvieron a Carter-Vickers a esa dinámica, con exhibiciones imponentes que pusieron de manifiesto el poder y la pasión que posee. No tardaron en surgir rumores sobre el interés de la Premier League.
No se autorizó ninguna venta y al jugador de 28 años le ha costado más últimamente encontrar su mejor forma física y futbolística. No es el único que se encuentra en esa situación, mientras muchos se preguntan por qué los Hoops se han resistido a cualquier impulso de gastar más en reforzar su plantilla y mantener lo que a menudo ha sido una ventaja cómoda sobre su rival del Old Firm, el Rangers.
¿Por qué ha disminuido el interés y está gastando lo suficiente el Celtic?
Preguntado por Carter-Vickers y por la situación general en ‘Paradise’, el exjugador del Celtic Stubbs, que hablaba en asociación con Gambler Media, dijo a GOAL: «No está rindiendo a ese nivel.
«Creo que la temporada pasada hubo partes muy buenas de su juego y, de nuevo, se lesionó, algo que el Celtic notó cuando no estuvo en el equipo. Fue una baja importante. Pero creo que, si miras al Celtic en este momento, no está rindiendo ni de lejos al nivel que, sobre todo, los aficionados quieren ver.
«Y creo que eso se refleja en los dos partidos del Old Firm disputados recientemente. El Rangers ha tenido un cambio enorme en cuanto a personal. El Celtic ha tenido algunos y ha incorporado gente. Pero para mí, creo que ha habido una bajada real de calidad en el Celtic.
«Y han tenido al Rangers donde querían en términos de seguir adelante y realmente imponer su autoridad. Y, por alguna razón, el Celtic siempre parece gastar, o da la sensación de que gasta, lo justo. Y te preguntas si ese justo va a acabar volviéndose en su contra».
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Partidos del Celtic 2026-27: dos dolorosas derrotas en el derbi Old Firm
El Celtic llegó al primer parón internacional de 2026-27 después de encadenar tres derrotas consecutivas en todas las competiciones. Dos de ellas, en la Premiership y la Copa de la Liga escocesa, llegaron ante su eterno rival, el Rangers, lo que ha hecho aumentar la presión sobre el muy experimentado entrenador Martin O’Neill.
Carter-Vickers, que cuenta a su lado con su compañero en la USMNT Auston Trusty, sabe que los vigentes campeones necesitan una reacción positiva en Glasgow cuando regresen a los terrenos de juego el domingo con una visita a Motherwell.
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