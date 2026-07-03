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Argentina Cape Verde(C)Getty Images
Karim Malim

Traducido por

¿Por qué se considera que el partido entre Argentina y Cabo Verde es el más desigual de la fase eliminatoria del Mundial?

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EE. UU.

Messi contra Fozinha... La historia que nadie esperaba en el Mundial

Algunos partidos se esperan por los grandes nombres o por la importancia del torneo; otros llaman la atención por enfrentar mundos opuestos. Así es el Argentina-Cabo Verde de los octavos de final del Mundial 2026.

Por un lado está Argentina, con tres títulos mundiales y liderada por Lionel Messi, que sigue ampliando su legado. 

Enfrente estará la modesta Cabo Verde, debutante en la fase final y autora de una historia de fantasía: superó pronósticos y alcanzó los octavos por primera vez.

No es solo un partido; es un choque entre el pasado y el presente, la tradición y la ambición. 

Por ello, muchos expertos lo califican como uno de los duelos más desiguales de la historia de la fase eliminatoria, según la cadena británica «BBC».

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Messi se enfrenta al portero que está en boca de todo el mundo

    Entre las historias de este Mundial destaca el duelo entre Lionel Messi y el portero de Cabo Verde, Fozinha.

    Este veterano portero, de 40 años, era desconocido antes del torneo, pero en pocas semanas se convirtió en protagonista tras realizar varias paradas excepcionales, entre las que destaca la que hizo ante España, campeona de Europa.

    Curiosamente, se quedó sin equipo tras acabar su contrato con el Chaves portugués de Segunda División justo antes del partido más importante de su país, y ahora se enfrenta a uno de los mejores futbolistas de la historia.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-TRAINING-CPVAFP

    Cabo Verde... el sueño que se negó a desvanecerse

    Ningún seguidor de la selección de Cabo Verde le daba oportunidad real antes del torneo.

    El sorteo la puso en un grupo complicado, pero los «Tiburones Azules» desmontaron todas las previsiones.

    Empezó con un histórico 0-0 ante España, seguido de un vibrante 2-2 contra Uruguay y un último empate ante Arabia Saudí que le dio el pase a dieciseisavos en su debut mundialista.

    Un logro que refleja años de evolución y que convirtió a la selección de un equipo desconocido en un rival respetado.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Un gigante que lo tiene todo

    Por el contrario, Argentina llega al partido con un legado histórico difícil de igualar.

    Disputó la final de la primera Copa del Mundo, en 1930, y perdió ante Uruguay.

    Desde entonces solo faltó al Mundial de México 1970, además de las ediciones de la Segunda Guerra Mundial.

    Su primer título llegó en 1978 al vencer a Holanda 3-1, y repitió en 1986, liderada por Diego Maradona, tras ganar 3-2 a Alemania Occidental.

    El tercero llegó en Catar 2022, tras ganar a Francia en los penaltis en una de las mejores finales.

    Además, lidera la Copa América con 16 títulos y figura entre las tres mejores selecciones de la FIFA desde 2022.

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  • FBL-WC-2026-TRAINING-CPVAFP

    Un largo viaje que comenzó hace años

    Aunque la clasificación de Cabo Verde para el Mundial pueda parecer una sorpresa, el proyecto comenzó hace más de una década.

    La Federación de Fútbol del país se fundó en 1982 y se afilió a la FIFA en 1986, año en que Argentina ganó su segundo Mundial.

    Disputó su primera eliminatoria para el Mundial 2002, aunque tardó años en ser un aspirante serio.

    En 2022 estuvo a punto de ir a Catar, pero Nigeria lo superó por poco en la última fecha.

    Finalmente, en las eliminatorias para 2026 superó a Camerún, una de las selecciones africanas con más experiencia mundialista, cediendo solo un partido de diez.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-CPVAFP

    Un proyecto que cuenta con la participación de los hijos de la diáspora

    En 2010, el seleccionador João de Deus permitió la incorporación de jugadores caboverdianos residentes en Europa.

    Desde entonces, la selección depende en gran medida de la diáspora: en la convocatoria actual hay cinco jugadores nacidos en los Países Bajos, tres en Francia y tres en Portugal, frente a solo doce nacidos en el país.

    A pesar de esta diversidad, ninguno juega en la liga nacional (semiprofesional), pues casi todos compiten en Europa.

    Destaca Logan Costa, defensa del Villarreal, como único jugador en una de las cinco grandes ligas, junto a Kevin Peña, Sidney López Cabral y Wagner Peña.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Una enorme diferencia en el valor de mercado

    Las cifras económicas dejan claro el abismo: el valor de mercado de Argentina alcanza 807,5 millones de euros, séptimo puesto entre las selecciones más caras del Mundial, mientras que Cabo Verde no supera los 54,5 millones.

    En cuanto a las alineaciones titulares, la brecha crece: la de Argentina vale unos 360 millones de libras, frente a menos de 20 millones del conjunto caboverdiano.

    Enzo Fernández es el más valioso de Argentina, y Wagner Pena el de Cabo Verde. Basta decir que el valor de solo cinco argentinos supera al de toda la plantilla caboverdiana.

    Además, dieciséis jugadores argentinos ya ganaron un Mundial y acumulan numerosos títulos con los principales clubes europeos.

    Los jugadores de Cabo Verde, en cambio, destacan sobre todo en ligas nacionales poco conocidas, con excepciones como el título de Liga portuguesa de Giovanni Cabral con el Sporting de Lisboa o la victoria de Kevin Pina en la Liga rusa con el Krasnodar. Sin embargo, este torneo ha demostrado que la historia no garantiza el resultado.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    De una colonia portuguesa al Mundial

    El contexto histórico de Cabo Verde añade singularidad a esta historia. Este archipiélago de diez islas, situado en el océano Atlántico a 450 km de la costa occidental de África,

    Permaneció bajo dominio portugués durante siglos, convirtiéndose en un importante centro de comercio de esclavos, hasta que obtuvo la independencia en 1975. Con unos 530 000 habitantes, es el tercer país más pequeño en clasificarse para la fase final del Mundial, tras Curazao e Islandia.

    Pese a ello, se convirtió en el país más pequeño en alcanzar la fase eliminatoria del Mundial, superando el récord de Irlanda del Norte desde 1958.

    Por el contrario, Argentina es un gigante: ocupa 2,8 millones de km², tiene 46 millones de habitantes y es la segunda economía sudamericana, con un PIB de 683 000 millones de dólares, frente a los 3 000 millones de Cabo Verde.

    Sobre el papel, todos los indicadores favorecen a Argentina: historia, títulos, experiencia, valor de mercado, calidad de los jugadores y profundidad de la plantilla. Todo ello otorga al campeón del mundo una ventaja abrumadora antes del pitido inicial.

    Sin embargo, el fútbol no se rige solo por las estadísticas. Cabo Verde ha sorprendido y frenado a selecciones más experimentadas, demostrando que no es un invitado de honor.

    La pregunta es: ¿seguirán los «Tiburones Azules» escribiendo su historia o Messi y los suyos confirmarán que la historia aún manda?

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