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Por qué se acusa a Wayne Rooney y Alan Shearer de decir «tonterías» mientras Anthony Gordon arremete contra las leyendas del Manchester United y del Newcastle
Las leyendas desatan la ira con sus preguntas sobre la disponibilidad
El ex capitán del Manchester United, Roy Keane, fue el primero en criticar la situación, cuestionando cómo un jugador podía estar en condiciones de salir en la segunda parte pero no de ser titular, mientras que la leyenda del Newcastle, Alan Shearer, afirmó que haría falta «algo extraordinario para que yo no jugara este partido». Wayne Rooney, presente en el estadio, echó más leña al fuego al afirmar que Gordon se negó a darle la mano antes del partido, algo a lo que el jugador ha respondido ahora de forma espectacular.
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Gordon desmiente las acusaciones, calificándolas de «absurdas»
Tras demostrar su estado físico y su calidad con el gol de la victoria contra el Chelsea en Stamford Bridge el sábado, Gordon no se anduvo con rodeos a la hora de valorar las críticas. En declaraciones al programa «Match of the Day» de la BBC, el internacional inglés afirmó: «Normalmente no me gusta aclarar las cosas porque no me importa demasiado. Pero esto sí que hay que aclararlo porque era una auténtica tontería. Decir que no quería jugar el partido más importante de mi carrera es una auténtica tontería.
«Creo que Rooney dijo que pasé de largo, no les di la mano y me fui al vestuario. No lo hice. Me cambié solo en un vestuario del tamaño de este. Solo estábamos yo y un lavabo. Una completa tontería. Creo que tienen que mejorar en lo que hacen».
Aunque se sentía preparado para superar las molestias, la decisión final la tomó Eddie Howe junto con el cuerpo médico del Newcastle. Gordon admitió que «no le gustó mucho» que le dijeran que iba a quedarse en el banquillo, pero entendió que el entrenador tenía que anteponer el rendimiento del equipo a su deseo personal de jugar.
Howe aclara la situación sobre los protocolos médicos
El entrenador del Newcastle, Howe, no ha tardado en salir en defensa de su estrella, aclarando que la decisión de dejar a Gordon en el banquillo frente al gigante catalán fue por motivos médicos, y no por falta de ganas por parte del jugador. «Tengo que aclarar algo sobre Anthony Gordon. Estaba totalmente dispuesto a jugar el partido contra el Barcelona», declaró Howe. «Fue decisión mía no alinearlo de titular basándome en el hecho de que había estado enfermo esa mañana y no había asistido al entrenamiento. Estaba preparado para jugar, pero tras consultar con el equipo médico, este consideró que no estaba en condiciones de hacerlo».
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Aumenta el entusiasmo de cara al partido en el Camp Nou
La victoria por 1-0 del Newcastle en Stamford Bridge supone un importante impulso de confianza de cara al difícil desplazamiento a Barcelona del miércoles. Teniendo en cuenta que solo había ganado una vez al Chelsea en la Premier League desde 2012, este resultado pone de manifiesto un cambio de rumbo para el equipo de Howe. El gol de la victoria fue fruto de una gran jugada de Tino Livramento y Joe Willock, que aportaron a los Magpies el dinamismo físico necesario para competir al más alto nivel en Europa. La atención se centra ahora de nuevo en la Liga de Campeones y en si Gordon volverá a la alineación titular para el partido de vuelta contra los blaugranas.
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