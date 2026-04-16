Por qué Ryan Reynolds y Rob McElhenney son los «outsiders» en la búsqueda del Wrexham para llegar a la Premier League

En una entrevista exclusiva con GOAL facilitada por Online Casino Zonder Cruks, Goodman, exestrella de la EFL y ahora comentarista, afirmó: «Sí, creo que querían ser competitivos. Llegó enero y seguían bien posicionados. A falta de cuatro partidos, aún lo están, aunque les quedan encuentros complicados.

Ahora son outsiders, diría que son menos favoritos que el Hull, que tiene cuatro puntos más y podría ser decisivo.

Pero si tomas una foto de la tabla actual y se la enseñas a un aficionado del Wrexham de hace cuatro o cinco años, o incluso de hace diez meses, seguro que estaría muy contento.

Ahora, al estar tan cerca, quieren cruzar la meta. Sin embargo, yo solo esperaba una temporada de consolidación, entre el décimo y el decimosexto puesto, sin luchar por el descenso. Han hecho mucho más.

Me alegro por Phil Parkinson; muchos dudaban de su historial en la Championship, pero el Wrexham ha sido un caso de éxito. Lleguen o no a los play-offs, han tenido una temporada brillante».