En un giro de los acontecimientos sorprendente que ha sacudido el fútbol español, Rodri está a punto de fichar por el Barcelona procedente del Manchester City en una operación valorada en aproximadamente 65 millones de libras. Aunque al centrocampista defensivo se le había relacionado desde hacía tiempo con un movimiento al Bernabéu, una clara falta de entusiasmo por parte de la cúpula del Real Madrid y la preocupación por la armonía de su plantilla permitieron a su eterno rival adelantarse, según Marca.

Según se informa, las dudas internas en Valdebebas sobre el estilo de juego del futbolista de 30 años frenaron la operación. Supuestamente, voces críticas dentro del club afirmaron que Rodri «ralentiza demasiado el balón» y sugirieron que el gigante del Bernabéu buscaba en cambio un «perfil más dinámico y con más fuerza» para el centro del campo.



