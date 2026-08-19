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Por qué Reigan Heskey dejó el Manchester City y siguió los pasos de Jude Bellingham y Jadon Sancho, mientras su padre, el ex del Liverpool y de Inglaterra Emile, explica su traspaso a la Bundesliga
Jaden Heskey también forma parte del sistema de cantera del City
Reigan pasó tiempo en el sistema de cantera del City junto a su hermano Jaden, que disfrutó de una cesión en el Sheffield Wednesday la temporada pasada. Ambos estaban muy bien considerados por el Chelsea, pero las oportunidades de llegar al primer equipo en una potencia de la Premier League siempre son limitadas.
Llega un momento en el que hay que considerar trayectorias profesionales alternativas, y Reigan decidió que el verano de 2026 era el momento ideal para cambiar de rumbo. Ha optado por abrirse camino muy lejos de su zona de confort profesional.
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Heskey ha seguido a Sancho y Bellingham hasta la Bundesliga
No es el primero en hacerlo, y no será el último. Sancho, que también pertenecía al City, se marchó al Borussia Dortmund en 2017. Se le unió en el Signal Iduna Park tres años después el también internacional inglés Bellingham, y el hermano pequeño de Jude, Jobe, también dio ese paso.
Heskey, con una aparición en la Carabao Cup con el City en su haber, se encuentra ahora en Colonia. El acuerdo que le llevó allí podría llegar a valer hasta 8 millones de libras (11 millones de dólares), con varios variables incluidos en la operación.
¿Por qué ha cambiado Heskey a un peso pesado de la Premier League por la Bundesliga?
El potente extremo está decidido a demostrarle al City de lo que es capaz, y su padre, Emile, en declaraciones a la web de apuestas de la Premier League BetWright en asociación con GOAL, dijo a GOAL cuando fue preguntado por la decisión de dejar atrás Inglaterra: «Creo que con 17 o 18 años, si estás preparado para jugar en el primer equipo y no estás teniendo esa oportunidad, y es inevitable que no la vayas a tener en Inglaterra, tienes que irte a algún sitio donde haya un historial demostrado. Alemania parece un lugar donde hay un historial demostrado.
«En nuestro sistema juvenil, a nivel de selecciones inferiores, tenemos algunos jugadores fantásticos. Los alemanes lo han visto una y otra vez en esos futbolistas. ¿Por qué no se nos da la oportunidad en Inglaterra?
«No deberíamos tener que ir necesariamente a Alemania, no deberíamos tener que ir necesariamente a Bélgica, no deberíamos tener que ir necesariamente a Francia. Eso es lo que está pasando. En Inglaterra estamos comprando jugadores de Francia, de Alemania, con 20 o 21 años. Nosotros tenemos jugadores de 20 o 21 años contra los que hemos jugado con regularidad a nivel internacional y a los que hemos ganado.
«Y ese grupo, con Sancho, Phil Foden, ese grupo, creo que también estaba Marc Guehi, era visto como el mejor de Europa. Pero no se nos han dado las oportunidades. Marc Guehi estaba en el Chelsea, no tuvo una oportunidad en el Chelsea, tuvo que irse.
«Pero los demás sí están teniendo una oportunidad en sus respectivos países. Y lo entiendo, porque en Inglaterra tenemos la liga más grande y posiblemente la mejor liga. Pero nuestros chicos nunca van a tener la oportunidad.
«Mi hijo [Jaden] tiene 20 años y pronto cumplirá 21. Yo me fui al Liverpool con 22 años después de jugar cinco temporadas [en el Leicester]. Así que ahora tenemos a demasiados chicos que están siendo, no diría frenados, pero se están perdiendo años importantes de aprendizaje con 18, 19 y 20 años por jugar en los sub-21, lo que no te aporta nada. Aparte del EFL Trophy, que está bien. Me gusta, me gusta mucho, pero eso son dos partidos».
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Heskey hizo una aparición con el primer equipo del Manchester City
Reigan Heskey sí participó en dos partidos del EFL Trophy con el City la pasada temporada, contra Bolton y Rotherham, pero su única experiencia con el primer equipo llegó cuando saltó desde el banquillo a falta de siete minutos en un duelo de la Carabao Cup con el Huddersfield.
En Alemania debería encontrar más minutos, con un joven que llamó la atención de muchos en el Mundial sub-17 de 2025, en el que marcó cuatro goles, listo para aprovechar las muestras de confianza que se le negaron en Mánchester.
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