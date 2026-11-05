Por qué recibir patadas en la Championship le vendrá bien al «talento excepcional» Mateus Mane, la gran promesa adolescente del Wolverhampton que despierta el interés del Liverpool y el Manchester United
Mane destacó en una temporada marcada por el descenso en la Premier League
Mane debutó con el primer equipo en mayo de 2025, pero no fue hasta finales de ese año cuando logró asentarse y empezó a jugar con regularidad en un equipo que se precipitaba hacia el descenso de la máxima categoría.
Se estrenó como goleador ante el West Ham y volvió a marcar en su siguiente partido, frente al Everton. Su juego vertical, con muchos recursos, no tardó en llamar la atención.
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El talento del delantero llama la atención en Anfield y Old Trafford
Se esperaba que despertara interés durante el mercado de fichajes de verano de 2026, ya que resulta difícil mantener oculto semejante potencial. Según se dice, el Liverpool vio rechazada una propuesta de última hora antes de que venciera el último plazo.
Quienes están en Merseyside y Manchester seguramente seguirán muy de cerca la evolución de Mane. Todavía no ha marcado esta temporada en 16 partidos entre todas las competiciones, pero está adquiriendo más experiencia de un valor incalculable.
¿Va Mane camino de convertirse en una estrella de la Premier League?
Preguntado por si Mane, que representó a Inglaterra en categoría sub-18 pero ahora juega con la selección sub-21 de Portugal, sigue camino de convertirse en una superestrella de la Premier League, Jarvis, que habló con motivo de la última iniciativa Midnite Express, que llevará este fin de semana a los aficionados del Wolves a Wrexham con todas las comodidades, declaró a GOAL: «Curiosamente, durante los dos últimos años fui mentor de jugadores de la cantera del Wolves y él fue uno de ellos. ¡No voy a decir que todo fuera gracias a mí! Solo tuve una sesión con él porque estaba pasando por una situación contractual. No creo que empezara a acudir con regularidad hasta que se resolvió.
«Pero tiene un talento excepcional. Creo que lo más importante con los jugadores jóvenes es que, cuando juegan en un equipo al que no le van muy bien las cosas, como el año pasado, pueden seguir rindiendo muy bien. Eso es lo que le pasó a él. Creo que se debe a que, cuando eres joven, no tienes miedo.
«Yo también jugaba en banda y, cuando entré en el primer equipo con 17 años, estábamos en el Championship y atravesábamos dificultades. No tenía miedo. Encarabas a los rivales y, si cometías un error, no pasaba nada. Tener esa libertad para salir al campo y expresarte es importantísimo. Creo que eso es lo que tenía él. Y todavía lo tiene.
«Pero en la Premier League disponía de más tiempo con el balón. Sé que suena extraño, pero tienes más tiempo con el balón, así que puedes dar ese primer toque, acomodarte y luego hacer tu magia. Eso sí, los laterales son más rápidos, más fuertes y entienden un poco mejor el juego, por lo que es más difícil hacer algo frente a ellos.
«En cambio, en el Championship tienes menos tiempo con el balón. No te da tregua. Hay presión alta, mucha intensidad, siempre tienes a alguien pegado a la espalda dándote patadas. Así que tiene que aprender y entender que sigue siendo un gran jugador. Es rápido, despierto y siempre quiere el balón. Sabe recibirlo, maneja muy bien las dos piernas, puede tirar y centrar. Pero tiene que entender que el Championship es algo muy distinto.
«Creo que eso es lo que está comprendiendo y aprendiendo: que no dispone de tanto tiempo con el balón. Básicamente, juegas sábado, martes, sábado, martes, y no hay descanso. Tienes que saber dosificarte, mantenerte en forma y seguir rindiendo. Y él continúa jugando excepcionalmente bien.
«No me gusta fijarme en las estadísticas porque, en realidad, ayuda constantemente a su equipo a avanzar sobre el terreno de juego. Cuando un equipo atraviesa dificultades, necesita a alguien que coja el balón, avance con él y le permita tomar un respiro. Eso es lo que hace durante los partidos y lo que aporta al Wolves.
«Puede que haya tenido muchas jugadas que habrían acabado en asistencia, pero el balón se desvía tras tocar en alguien, le rebota y no es él quien marca. Así que hay muchos factores que tener en cuenta, pero sigue siendo un gran jugador.
«Y esta temporada le vendrá muy bien para salir al campo, jugar cada semana, ojalá, disfrutar, expresarse y aprender a hacer todo el trabajo duro cuando toca retroceder. Eso lo convertirá en un jugador y una persona mucho mejores».
- Midnite
El Wolverhampton, que lucha por el ascenso, visitará al Wrexham en su próximo partido
El Wolverhampton Wanderers amplió el miércoles a cinco partidos su racha de imbatibilidad tras imponerse al Bristol City por 2-1 en un encuentro emocionante y muy disputado. Con tres victorias consecutivas, el equipo de Cesar Peixoto ha ascendido al segundo puesto de la Championship, a solo un punto del líder, el Middlesbrough.
Este sábado podría colocarse líder, aunque solo fuera provisionalmente, si vence al Wrexham de Ryan Reynolds y Rob Mac. Mane espera tener un papel destacado en ese partido y dar motivos para celebrar a los aficionados que viajarán desde las West Midlands hasta el norte de Gales.
Midnite, socio principal del Wolverhampton Wanderers para la temporada 2026/27, ofrecerá transporte en autocar de lujo en el «Midnite Express» a 100 aficionados del Wolverhampton Wanderers para un viaje de ida y vuelta de 209 kilómetros en el que verán a su querido equipo enfrentarse al club más glamuroso de la liga, el Wrexham, este sábado 7 de noviembre.
Los aficionados compartirán viaje en el Express con las leyendas del Wolverhampton Wanderers Steve Bull, Carl Ikeme y Matt Jarvis, y disfrutarán de concursos de preguntas sobre el club y sesiones de preguntas y respuestas en directo, con premios exclusivos en juego.
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