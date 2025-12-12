+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

¿Por qué al Real Madrid no le marcaron un penalti contra el Manchester City?

Manchester City evitó un penalti a favor del Real Madrid tras revisión del VAR; Vinícius celebró, pero la falta fue fuera del área en el 2-1.

  • Noche de infarto en el Bernabéu

    La derrota aumenta la presión sobre Xabi Alonso, ya que el Real Madrid ha cedido el liderato de La Liga al Barcelona y cae en la tabla europea tras perder ante el Manchester City. Rodrygo adelantó al Madrid en el minuto 28 con un disparo bajo en un contraataque, rompiendo su sequía goleadora, pero el City respondió de inmediato: Nico O’Reilly empató tras un revuelo en el área y, poco antes del descanso, Erling Haaland convirtió un penalti tras una falta de Antonio Rüdiger, completando la remontada.

    A pesar del esfuerzo del Madrid en la segunda mitad, con un remate de Jude Bellingham que se fue por encima del larguero y un cabezazo de Endrick que golpeó el travesaño, el City mantuvo su victoria crucial. Con el triunfo, los dirigidos por Guardiola ascienden al cuarto puesto de la Liga de Campeones, mientras que el Madrid cae al séptimo.

    Uno de los principales focos de debate de la noche fue el polémico penalti temprano que el VAR anuló.

  • Haaland: "Debemos cerrar con fuerza"

    Hablando con TNT tras el partido, Haaland dijo: "Es difícil venir aquí, es un estadio complicado. El partido fue un poco caótico y no pudimos controlarlo del todo, pero al final conseguimos la victoria y estamos súper felices. Este es el tipo de partidos que quieres jugar, y con el nuevo formato de la Liga de Campeones podemos jugar más encuentros, lo cual me gusta mucho. 

    Hoy podría haber sido completamente diferente si no hubiéramos ganado, sobre todo después de la derrota contra el Leverkusen. Esta victoria es realmente importante. Todavía nos quedan dos partidos más, necesitamos terminar fuertes y, con suerte, estar entre los ocho primeros, porque eso nos asegura la clasificación."

  • Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Mbappé se pierde el partido decisivo

    La superestrella francesa Kylian Mbappé fue suplente y no llegó a jugar debido a una lesión muscular, lo que representó una gran pérdida para los anfitriones. Sobre esto, Haaland comentó:

    “Sabemos de sus lesiones, nosotros también tenemos algunas, pero ellos tienen muchas más. Nadie quiere que nadie se lesione, pero esperábamos que él jugara. Yo esperaba enfrentarme a Kylian hoy. Cuando un jugador así no está, no te hace feliz porque quieres medirte contra los mejores, aunque también te da un impulso psicológico.

    Quiero jugar contra los mejores. Desde el primer minuto, Raúl Asencio ya estaba empujándome y retándome, algo que personalmente disfruto. Con Antonio Rüdiger también hemos tenido grandes batallas, aunque hoy fue un poco más intenso de lo normal, y eso nos permitió ganar el penalti.”

