¿Por qué al Real Madrid no le marcaron un penalti contra el Manchester City?

La derrota aumenta la presión sobre Xabi Alonso, ya que el Real Madrid ha cedido el liderato de La Liga al Barcelona y cae en la tabla europea tras perder ante el Manchester City. Rodrygo adelantó al Madrid en el minuto 28 con un disparo bajo en un contraataque, rompiendo su sequía goleadora, pero el City respondió de inmediato: Nico O’Reilly empató tras un revuelo en el área y, poco antes del descanso, Erling Haaland convirtió un penalti tras una falta de Antonio Rüdiger, completando la remontada.

A pesar del esfuerzo del Madrid en la segunda mitad, con un remate de Jude Bellingham que se fue por encima del larguero y un cabezazo de Endrick que golpeó el travesaño, el City mantuvo su victoria crucial. Con el triunfo, los dirigidos por Guardiola ascienden al cuarto puesto de la Liga de Campeones, mientras que el Madrid cae al séptimo.

Uno de los principales focos de debate de la noche fue el polémico penalti temprano que el VAR anuló.