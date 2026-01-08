¿Por qué no Sergio Ramos? El inesperado nombre que suena para el Wrexham de Ryan Reynolds

Wrexham ha sido vinculado con decenas de jugadores desde que Rob McElhenney y Ryan Reynolds asumieron la propiedad del club, una etapa en la que la institución pasó de la National League al Championship. De hecho, el nombre de Sergio Ramos ya había surgido anteriormente como una posible incorporación. A principios de este año, el exdelantero del Real Madrid Fernando Morientes aseguró que no debería descartarse un movimiento tan inesperado.

“¿Podríamos ver a Sergio Ramos en Wrexham? Bueno, una vez que sales del Real Madrid y de ese enorme foco mediático, se abren muchas opciones”, declaró Morientes a Bet365. “Eligió, por ejemplo, regresar al Sevilla porque es su casa y realmente quería volver. Después dejó el Sevilla y decidió ir a México, probablemente por la amistad con algunos directivos. No existía un vínculo previo, pero fue otro paso en su carrera: menos responsabilidad, menos presión y más enfocado en lo personal”.

Morientes añadió: “Sergio buscaba vivir una experiencia diferente. Si esa experiencia le permite ser feliz a nivel personal, incluso más que en lo deportivo, adelante. Y si ese mismo escenario se presenta en Wrexham, seguramente podría ser algo positivo”.