Preguntado por si las lesiones son lo único que ha frenado a Isak, o si hay algún otro motivo de preocupación, el exdelantero del Liverpool Owen, que ahora ejerce como embajador de Casino.org y ayuda a los jugadores británicos a comparar los mejores casinos online seleccionados para jugadores del Reino Unido, dijo a GOAL: «No creo que ahora sea un tema físico, lleva ya bastante tiempo de vuelta en la dinámica del equipo, terminó la temporada, luego fue a un Mundial y después hizo toda la pretemporada, etc.»

«Así que no creo que el problema sea ahora el estado físico, pero lo difícil es que, cuando juegas en un equipo, y el Liverpool sí tuvo problemas el año pasado, y cuando él estaba en forma, era un equipo con problemas. Podríamos señalar a [Florian] Wirtz, podríamos señalar prácticamente a cualquiera salvo a [Dominik] Szoboszlai la temporada pasada. Cuando eres el gran fichaje, todas las miradas se dirigen hacia ti, pero ¿quién, aparte de Szoboszlai, rindió al nivel esperado la temporada pasada? Es realmente difícil.

»Y, al contrario, hemos visto al Liverpool en el pasado, con Jurgen Klopp, cuando la gente pensaba que había algunos jugadores normalitos en la plantilla y a su alrededor, que cuando llega la inercia, cuando empiezas a poner algo en marcha, de repente esos [Andy] Robertsons, [James] Milners y [Jordan] Hendersons, que en su día todo el mundo pensaba que eran trotamundos del fútbol, de repente ahora todo el mundo cree que son las piezas más vitales de cualquier engranaje en cualquier equipo.

»Lo que intento decir es que, de alguna manera, la marea alta eleva todos los barcos, y lo único que estamos haciendo es culpar a Isak cuando hubo muchas cosas que iban mal en el Liverpool la temporada pasada, y él se llevó la culpa, y hasta cierto punto también Wirtz. Pero, de nuevo, eso es solo porque probablemente son los dos más caros.»