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«¿Por qué no podemos hacerlo en Grecia?» Ivan Jovanovic lanza un desafiante mensaje en casa antes de la prueba ante Países Bajos
Jovanovic reta a Grecia a imponer su dominio en casa en Tesalónica
El seleccionador de Grecia, Ivan Jovanovic, pidió a su plantilla que replique sus impresionantes resultados a domicilio ante su afición, mientras la Ethniki se prepara para recibir a Países Bajos. En la previa del partido del jueves de la Liga de Naciones de la UEFA en Tesalónica, el técnico serbio se refirió a la costumbre de su equipo de lograr grandes victorias fuera de casa mientras le cuesta rendir bajo la presión en casa.
Tras las victorias a domicilio ante Serbia y Alemania, Grecia lidera el Grupo A con el pleno de puntos en dos partidos.
Jovanovic insiste en que la plantilla debe aprender a canalizar la energía del estadio en casa para convertirla en actuaciones dominantes.
Un entrenador abraza la volátil mentalidad y la presión de la afición griega
Al abordar la naturaleza voluble de la cultura futbolística local, Jovanovic aceptó que la percepción de los aficionados cambia de forma drástica entre la victoria y la derrota. Señaló al héroe del partido, Dimitris Kourbelis, como un ejemplo de lo rápido que cambia el clima de opinión pública, e insistió en que ese intenso escrutinio mantiene alerta al cuerpo técnico y a los jugadores.
El entrenador subrayó que los internacionales representan a su país con el corazón, y no por simple obligación.
«Si ganamos, todo está bien; si no, tendremos que cambiarlo todo», declaró Jovanovic. «El lujo del tiempo no existe para el aficionado griego. Si podemos lograr grandes victorias fuera de casa, ¿por qué no podemos hacerlo en Grecia? Es un honor para ellos representar a su país y lo hacen con el corazón».
El entrenador expresa su preocupación por la fatiga de los jugadores y el exigente calendario
Jovanovic expresó su preocupación por el apretado calendario de partidos al que se enfrentan sus jugadores, y señaló que varios miembros de la plantilla afrontan siete encuentros en un corto espacio de tiempo entre sus compromisos con el club y con la selección. También destacó la necesidad de gestionar con cuidado la recuperación física en medio de los frecuentes viajes.
A pesar de las exigencias de carga de trabajo, el seleccionador elogió el potencial técnico del joven núcleo de Grecia.
«Antes de que vinieran algunos jugadores, ya habían disputado tres partidos en una semana», añadió Jovanovic. «El ritmo es intenso y tenemos que ser más cuidadosos. El fútbol neerlandés siempre tiene jugadores con proyección y tiene un gran futuro. Está entre los equipos de mayor calidad de Europa».
La selección griega apunta a sumar tres puntos en su regreso a casa en Tesalónica
Jovanovic y Grecia ultiman los preparativos para el choque del jueves por la noche en el Toumba Stadium de Tesalónica, una ciudad en la que el seleccionador pasó 20 años de su carrera. Grecia busca ampliar su racha de victorias en el Grupo A antes de recibir los partidos de vuelta.
Países Bajos prepara el encuentro con la intención de dar continuidad a su victoria en Serbia.
Jovanovic apunta a una victoria de prestigio en Tesalónica.
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