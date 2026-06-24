«¿Por qué no nosotros?» - El sueño de Mauricio Pochettino de llevar a la selección estadounidense al Mundial, las lecciones aprendidas en Estados Unidos que alimentan su confianza y el legado que quiere dejar

IRVINE, California -- La oficina de Mauricio Pochettino está en las plantas bajas del hotel de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos durante el Mundial. Lo primero que llama la atención es la vista: desde el balcón se aprecia una impresionante panorámica del océano Pacífico. Aunque ya han pasado varias semanas, el entrenador sigue maravillado por este paisaje que considera su hogar.

«Las veinticuatro horas del día ves a gente allí practicando surf», comenta mientras observa el atardecer. «Es un poco aburrido, ¿no? Están esperando la ola perfecta, y nunca llega».

La frase resume su mentalidad: no espera la ola perfecta, la crea. En la pared de atrás hay más notas garabateadas con su propia letra: citas, mantras, homenajes y reflexiones. Entre ellas destacan letras gigantes.

¿Por qué no EE. UU.?

Esas palabras, explica Pochettino al grupo de periodistas reunidos en su despacho, lo son todo. Son la razón por la que aceptó este trabajo y la razón por la que superó los momentos más difíciles. Se las repite a sí mismo cada día y también se las transmite a sus jugadores. Recuerda la primera vez que las pronunció y lo espontáneo que fue todo. Quizá por eso son tan importantes: porque surgieron en un momento en el que todos necesitaban oírlas.

Ocurrió en noviembre, durante una reunión de equipo aparentemente rutinaria. La selección estadounidense entró a la sala esperando una charla más; salió con un ideal.

«Nunca preparo las reuniones», afirma Pochettino. «Me preparo mentalmente, pero al final todo es intuición y emoción. En ese momento dije: “¡Vamos, chicos! Me estáis escuchando y tenemos que creer. ¿Por qué no nosotros? ¿Qué? ¿Por qué no? Podemos ganar a estos rivales que tenemos ahí delante, aunque nadie lo crea”.

«Es verdad. Es verdad».

Pochettino lo cree de verdad, y los jugadores también. Todo el verano se han preguntado en voz alta cuál será su papel en este Mundial en casa. Se han preguntado sin rodeos: «¿Por qué no?».

En sus dos primeros partidos del Mundial confirmaron esas palabras: vencieron 4-1 a Paraguay y 2-0 a Australia. Ya no solo se preguntan en la sala de reuniones; los aficionados de todo el mundo se suman: ¿por qué no puede ganar este equipo el Mundial? ¿Y si lo logran?

Al fin y al cabo, solo un equipo puede levantar el trofeo y las probabilidades apuntan a que no será Estados Unidos, pero podría serlo y la gente ya lo cree. En cierto modo, eso significa que Pochettino ya ha cumplido su misión, la que se propuso hace menos de dos años. Llegó a Estados Unidos y encontró un país que necesitaba algo en lo que creer. Quizá ese país acaba de hallar lo que buscaba en un entrenador y un equipo que ahora persigue crear su propia ola perfecta.

«Se trata de formar parte de algo que pueda crear un legado», afirma. «Para mí, ese es el legado más importante: la conexión entre la selección nacional y la afición. Eso es, para mí, el legado. No se trata de ganar el Mundial y, por supuesto, queremos ganar, pero ese es el legado que necesitamos».

El legado de Pochettino se forja en las próximas semanas. Ya clasificado para octavos, aún queda mucho por escribir. Hasta ahora todo va según lo previsto. No siempre fue así, y las citas que adornan su escritorio lo reflejan: no todas son optimistas; algunas recuerdan a entrenador y jugadores cómo se logró todo esto.