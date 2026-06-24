Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Mauricio Pochettino GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

«¿Por qué no nosotros?» - El sueño de Mauricio Pochettino de llevar a la selección estadounidense al Mundial, las lecciones aprendidas en Estados Unidos que alimentan su confianza y el legado que quiere dejar

Analysis
USA
M. Pochettino
FEATURES
Turquía vs USA
Turquía
World Cup

Desde reflexiones sobre el surf hasta una pared de citas escritas a mano, Mauricio Pochettino explica la convicción que impulsa el sueño de la selección estadounidense en el Mundial: «¿Por qué no nosotros?».

IRVINE, California -- La oficina de Mauricio Pochettino está en las plantas bajas del hotel de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos durante el Mundial. Lo primero que llama la atención es la vista: desde el balcón se aprecia una impresionante panorámica del océano Pacífico. Aunque ya han pasado varias semanas, el entrenador sigue maravillado por este paisaje que considera su hogar.

«Las veinticuatro horas del día ves a gente allí practicando surf», comenta mientras observa el atardecer. «Es un poco aburrido, ¿no? Están esperando la ola perfecta, y nunca llega».

La frase resume su mentalidad: no espera la ola perfecta, la crea. En la pared de atrás hay más notas garabateadas con su propia letra: citas, mantras, homenajes y reflexiones. Entre ellas destacan letras gigantes.

¿Por qué no EE. UU.?

Esas palabras, explica Pochettino al grupo de periodistas reunidos en su despacho, lo son todo. Son la razón por la que aceptó este trabajo y la razón por la que superó los momentos más difíciles. Se las repite a sí mismo cada día y también se las transmite a sus jugadores. Recuerda la primera vez que las pronunció y lo espontáneo que fue todo. Quizá por eso son tan importantes: porque surgieron en un momento en el que todos necesitaban oírlas.

Ocurrió en noviembre, durante una reunión de equipo aparentemente rutinaria. La selección estadounidense entró a la sala esperando una charla más; salió con un ideal.

«Nunca preparo las reuniones», afirma Pochettino. «Me preparo mentalmente, pero al final todo es intuición y emoción. En ese momento dije: “¡Vamos, chicos! Me estáis escuchando y tenemos que creer. ¿Por qué no nosotros? ¿Qué? ¿Por qué no? Podemos ganar a estos rivales que tenemos ahí delante, aunque nadie lo crea”.

«Es verdad. Es verdad».

Pochettino lo cree de verdad, y los jugadores también. Todo el verano se han preguntado en voz alta cuál será su papel en este Mundial en casa. Se han preguntado sin rodeos: «¿Por qué no?».

En sus dos primeros partidos del Mundial confirmaron esas palabras: vencieron 4-1 a Paraguay y 2-0 a Australia. Ya no solo se preguntan en la sala de reuniones; los aficionados de todo el mundo se suman: ¿por qué no puede ganar este equipo el Mundial? ¿Y si lo logran?

Al fin y al cabo, solo un equipo puede levantar el trofeo y las probabilidades apuntan a que no será Estados Unidos, pero podría serlo y la gente ya lo cree. En cierto modo, eso significa que Pochettino ya ha cumplido su misión, la que se propuso hace menos de dos años. Llegó a Estados Unidos y encontró un país que necesitaba algo en lo que creer. Quizá ese país acaba de hallar lo que buscaba en un entrenador y un equipo que ahora persigue crear su propia ola perfecta.

«Se trata de formar parte de algo que pueda crear un legado», afirma. «Para mí, ese es el legado más importante: la conexión entre la selección nacional y la afición. Eso es, para mí, el legado. No se trata de ganar el Mundial y, por supuesto, queremos ganar, pero ese es el legado que necesitamos».

El legado de Pochettino se forja en las próximas semanas. Ya clasificado para octavos, aún queda mucho por escribir. Hasta ahora todo va según lo previsto. No siempre fue así, y las citas que adornan su escritorio lo reflejan: no todas son optimistas; algunas recuerdan a entrenador y jugadores cómo se logró todo esto.

  • United States v Mexico - Gold Cup 2025: FinalGetty Images Sport

    «Fue muy doloroso»

    Pochettino admite que lloró tras perder la final de la Copa Oro contra México. No fue por la derrota en sí, ni por el juego o la oportunidad perdida. Aquel día, ante sus jugadores, sus lágrimas brotaron por lo que vio y, sobre todo, por lo que oyó.

    Aquel día en Houston, Estados Unidos perdió ante El Tri ante un público teñido de verde, blanco y rojo. No le pareció justo, dijo Pochettino, y lo único que pudo hacer fue llorar y preguntarse qué haría falta para que sus jugadores sintieran ese tipo de apoyo. Sabía que era posible, pues lo había visto en su primer partido de fútbol americano universitario entre Ohio State y Texas. Pero ese día, como tantos otros, la selección masculina de Estados Unidos parecía jugar de visitante en casa. No faltaba apoyo, pero no se sentía en el estadio.

    «Me sentí muy triste por todo el pueblo estadounidense», afirma, «por los jugadores, por el cuerpo técnico. Jugamos en nuestro propio campo, en nuestro propio país, y hay 70 000 mexicanos cantando “Cry and cry”, “Llorar y Llorar” en tu propio país. No puedo aceptarlo. Fue muy doloroso, muy doloroso».

    Menos de un año después, en Seattle, Pochettino celebra la victoria sobre Australia abrazando a todos. «Country Roads» retumba en el estadio y miles de estadounidenses cantan su canción. Eso, afirma, es cultura, y por eso luchaba desde el principio.

    Esa cultura siempre existió, asegura.

    “Mi pregunta era: ¿por qué no? Si la afición es tan apasionada, ¿por qué no está con nosotros, con el fútbol? Esa pasión es enorme y muy poderosa para los jugadores, y ahora lo hemos logrado. Es increíble; eso puede cambiar, aunque sea un poco, el juego, porque formar parte de ello, ayudar a que este deporte que tanto amamos evolucione en una dirección muy positiva. Sentimos la pasión. Si la gente estadounidense empieza a mostrar pasión también por nuestro deporte, y no solo por otros, ¿por qué no estar aquí y formar parte de algo?».

    Y añade: «Estar aquí es un reto increíble; este fútbol es muy dinámico y cambia cuando se conecta con la afición. El equipo lo nota en Charlotte, Chicago, Los Ángeles y Seattle: es muy distinto a los partidos anteriores».

    No ocurrió de la noche a la mañana: las victorias en la Copa del Mundo ayudaron, pero también hubo derrotas, críticas y dudas que Pochettino preveía, aunque admite que fueron peores de lo esperado.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    El punzón y el proceso

    Pochettino lo esperaba y, en retrospectiva, celebró que ocurriera entonces. La humillante derrota de la selección de Estados Unidos en la Liga de Naciones de la CONCACAF en marzo de 2025 no le sorprendió. Su equipo se la merecía y la necesitaba.

    «Recibimos ese gran golpe, ese puñetazo, y no nos quedamos noqueados durante un rato», admite ahora Pochettino entre risas, añadiendo que él y su equipo quizá habían sido un poco «ingenuos» al subestimar lo complaciente que se había vuelto la selección estadounidense cuando llegaron. Nos miramos y pensamos: “¿Pero qué coño? Llegamos con ilusión, creyendo que la gente querría ayudar y sumarse a la selección porque el Mundial estaba cerca. Nos equivocamos.

    «Ese golpe lo esperábamos. Fue doloroso, pero necesario para que todos viéramos nuestra realidad y comprendiéramos que así era imposible llegar en condiciones al Mundial».

    En el año y medio que siguió, el proceso de recuperación incluyó la Copa Oro con jóvenes promesas, una reconstrucción gradual de plantel y cultura, un nuevo revés en primavera y dos amistosos que devolvieron la confianza antes del Mundial. No ha sido un camino fácil ni lineal. A lo largo del proceso, Pochettino solo pidió confianza.

    Tras los dos primeros partidos del Mundial, parece que tenía razón.

    «Es difícil analizar el proceso», afirma. «Es como plantar una semilla: al principio no se ve nada, luego crece el árbol. Era difícil explicar el plan».

    El objetivo era que el equipo llegara en su mejor momento al Mundial y, de paso, forjara una cultura sostenible, como las que Pochettino conoce. Pero en el camino asumió algo no previsto: ser estadounidense, con todo lo que eso implica.

  • FIFA World Cup 2026 PreviewsGetty Images Sport

    De Teddy Swims a Chick-fil-A

    Pochettino enumera sin dudar la música que escucha: ahora mucho más country. Lainey Wilson y Ella Langley figuran en su lista; Teddy Swims sigue siendo favorito. En diciembre vio su concierto en Nueva York.

    Llegó a Estados Unidos consciente de los prejuicios y admite que le sorprendió la enorme variedad de comida: desde opciones orgánicas hasta la clásica comida grasosa que encuentra en cualquier Whole Foods o en Chick-fil-A, que define como «increíble».

    No es solo la música o la comida lo que ha cautivado a Pochettino, sino el espíritu del país. Desde que asumió la selección de la USMNT en octubre de 2024, ha dirigido a su equipo en 20 ciudades estadounidenses y ha conocido gran parte del territorio.

    «Cuando vienes aquí, puedes llevar algo como esto», dice, señalando su chándal de la selección, «e ir a un restaurante, o puedes ponerte traje y corbata. La gente es accesible y te hace sentir cómodo. Es muy acogedor. Puedes ir a un sitio como Nashville, entrar en un bar y, aunque estés solo, hacer amigos al instante; en minutos sientes que encajas.

    «Recorrer Estados Unidos fue una sorpresa: cada estado es distinto, pero todos comparten la misma esencia humana. Siempre te dan la bienvenida y te hacen sentir como en casa. Este es un país enorme, con gente muy buena; hemos aprendido mucho y ahora somos mejores personas por conocer su cultura».

    Este verano el mundo lo ha comprobado: durante el Mundial se ha visto a Argelia en Kansas, a Escocia en Boston y a Noruega en Times Square. Muchos descubren ahora lo que Pochettino ha aprendido en 20 meses.

    «Cuando la gente viene, se da cuenta de que a veces tiene una idea equivocada sobre la gente de este país», afirma. «Quizá los distintos países reflejan visiones diferentes sobre EE. UU. La realidad es otra».

    Por eso aún no descarta quedarse tras la Copa América. Primero está el Mundial, y la decisión de renovar sería clave: supondría cuatro años más con el programa a la espera de otra cita mundialista.

    De nuevo, la pregunta: ¿por qué no? No es algo descartable.

    «Es difícil saber el futuro», admite. «Pero, cuando estás aquí, cuesta imaginarte en otro lugar; sin duda lo echaremos de menos si algún día nos vamos».

    Por ahora, se concentra en la Copa del Mundo.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Se acabaron los nervios

    Incluso ahora, 24 años después, Pochettino recuerda la noche antes de su debut en el Mundial. En las horas previas al partido de Argentina contra Nigeria en Japón, estaba nerviosísimo y apenas durmió.

    «Fue muy difícil», afirma.

    Sin embargo, esta vez fue distinto: el día antes del debut de Estados Unidos ante Paraguay, su primer Mundial como entrenador, Pochettino compareció en rueda de prensa y afirmó que el trabajo ya estaba hecho. No necesitaba un discurso motivacional: el equipo estaba listo. Tras la conferencia regresó al hotel y durmió como un bebé. Al día siguiente, la selección de Estados Unidos saltó al campo y lo demostró.

    «Tengo mucha confianza en los jugadores», afirma. «Van a rendir al máximo. Estamos relajados porque sentimos que todo está bien; cuando tienes esa energía, no dudas. La convicción hace que todo parezca fácil. No hace falta motivarlos, ni hablarles, ni hacer nada, porque saben lo que tienen que hacer.

    «Por eso duermo bien: estamos muy relajados. Me gusta esa sensación, porque al fin y al cabo ellos son los protagonistas».

    Contra Australia ocurrió lo mismo: el equipo estuvo tranquilo y concentrado. Solo faltaba subir la intensidad, seguir el plan y ver que todo funcionara. Tras años de preparación, la selección hizo el trabajo necesario y se ganó el derecho a relajarse con confianza.

    El siguiente rival es Turquía: un desafío distinto, pues la selección ya está en octavos y el partido no define nada. Aun así, Pochettino lo ve como parte de un plan mayor.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La filosofía de Pochettino

    Creer, trabajar, competir.

    Pochettino señala la pizarra que tiene detrás y, en concreto, una sección de la misma. Esa sección muestra esas tres palabras en el centro de un círculo formado por ellas mismas, repetidas una y otra vez en múltiples capas que se entrelazan.

    «Sin una de estas cosas, es un desastre», afirma Pochettino. «¿Y si crees, pero no trabajas? ¿Y si compites, pero no crees? No sirve de nada. No competirás. Esto tiene su significado, especialmente en este momento».

    Es uno de los muchos dibujos y mensajes que, según el técnico, tienen un mismo fin: hacer las cosas bien. Eso rige en el campo y en la vida. Válido para hablar con el chef del equipo, con los jugadores y, sí, también para informar sobre el club. Si haces las cosas bien, la decepción será rara y, si llega, no tendrás remordimientos.

    En general, el mundo premia a quien da los pasos necesarios para alcanzar sus metas. El camino no siempre es claro, pero si te mantienes fiel a tus valores, encontrarás tu rumbo.

    «Cuando estás relajado y haces tu trabajo, llega la inspiración», afirma. «Cuando te sientes inspirado, das lo mejor de ti mismo. Siempre crecemos en una cultura que exige seriedad, responsabilidad y concentración; sin esfuerzo no hay recompensa.

    «En el fútbol no es así: no siempre premia a los buenos, sino el talento».

    Queda por ver cómo el fútbol recompensará —o castigará— a Pochettino y a la selección masculina de Estados Unidos este verano. Es un juego cruel que puede volverse en tu contra en un instante. Un solo toque puede derribarlo todo.

    Pero también puede salir bien. Un solo movimiento de la pierna puede cambiar tu carrera. Decidir entrenar a una selección nacional en el extranjero puede cambiar tu perspectiva de la vida. Una cita escrita a mano en una pared puede cambiar una mentalidad, y ese cambio puede transformar todo lo demás para siempre.

    Así que, como dice Pochettino, ¿por qué no? ¿Por qué no esperar que todo mejore? ¿Por qué no ilusionarte con lo que te entusiasma? ¿Por qué no anotar esa cita que hoy te inspira? ¿Y por qué no tener el valor de crear tu propia ola perfecta?

    «Creo que cada cita representa nuestro recorrido desde el primer día hasta hoy», concluye Pochettino tras una breve pausa. «Y más allá».

World Cup
Turquía crest
Turquía
TUR
USA crest
USA
USA