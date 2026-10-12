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«¿Por qué no?»: Niclas Fullkrug ve abierta la puerta de Alemania mientras el dirigente de la DFB Rudi Voller habla de un sorprendente regreso de la estrella del Werder Bremen
Una figura clave vuelve a brillar y recupera el protagonismo internacional
Voller ha dado a entender claramente que Fullkrug podría volver a ser convocado por la selección nacional tras su prolífico regreso al fútbol alemán. El delantero centro puso de relieve su valía el viernes al rescatar un punto con un gol del empate en el tiempo añadido en un emocionante 2-2 contra el Borussia Dortmund. Su eficacia de cara a puerta ha llamado la atención de los responsables de la DFB después de que el jugador cedido por el West Ham marcara cuatro goles en sus cinco primeros partidos de la Bundesliga.
- Eibner
El delantero del Bremen se gana los elogios de su entrenador
Un estado de forma impresionable de cara a portería podría resultar imposible de ignorar para el nuevo entrenador jefe Jurgen Klopp mientras evalúa sus opciones ofensivas antes del próximo parón de selecciones. En declaraciones en el programa Doppelpass de Sport1el domingo, el director deportivo de la DFB destacó la capacidad del delantero en el juego aéreo: «Sabe rematar de cabeza, eso es un hecho. Si marca goles así, bueno, ¿por qué no?»
Una opción veterana ofrece un impulso a corto plazo
Sin embargo, Voller se apresuró a señalar que el jugador de 33 años difícilmente será una solución a largo plazo, con la Eurocopa de 2028 en el horizonte. En declaraciones a Sport1, el director deportivo no descartó un regreso inmediato si el delantero mantiene su excelente estado de forma: «Estamos hablando de la Eurocopa dentro de dos años; entonces será aún mayor. Pero, si las cosas siguen así, ya ha demostrado que siempre se puede recurrir a él. Las buenas actuaciones en la Bundesliga ayudan».
- Eibner
Se avecinan partidos decisivos de la Liga de Naciones
Alemania ocupa actualmente la tercera posición de su grupo de la Liga de Naciones y visitará a Serbia el 13 de noviembre antes de recibir a Países Bajos tres días después. Fullkrug no juega con su selección desde que presenció desde el banquillo la derrota por 2-0 ante Eslovaquia, a las órdenes de Julian Nagelsmann, en septiembre de 2025. Con 14 goles como internacional, el veterano ofrece a Klopp una opción directa y contrastada para afinar el ataque de Alemania.
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