¿Por qué no hay partidos del Mundial hoy? Se explica el parón de un día en el calendario antes de los enfrentamientos de cuartos de final

Tras la ronda de dieciséis, el 8 de julio llega el primer descanso del torneo. Los 48 equipos iniciales se han reducido a ocho, y la pausa ayuda a los jugadores a recuperarse antes de la recta final hacia la final en el MetLife Stadium.

La pausa prioriza el bienestar de los jugadores y la logística: en este formato ampliado, los semifinalistas llegarán a ocho partidos, por lo que el descanso es clave para recuperarse del desgaste físico y afrontar los largos desplazamientos entre las sedes de Estados Unidos, Canadá y México, además del intenso calor veraniego.



