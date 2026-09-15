Preguntado por un rompecabezas confuso que el United todavía no ha resuelto, el exlateral de los Red Devils Simpson, que hablaba por cortesía de Free Bets, hogar de los mejores sitios de apuestas del Reino Unido, dijo a GOAL: «Encajan demasiados goles. Sí, somos buenos hacia adelante, aunque la mayoría de las veces. Pero creo que estaba bien documentado que necesitábamos un lateral izquierdo para acompañar a Luke [Shaw]. Aunque Luke estuvo fantástico la temporada pasada, creo que todo el mundo sabe que Luke no puede jugar dos partidos por semana. Queremos estar en todas las competiciones. Así que ahora hay ocho partidos en la Champions League, y quieres llegar lejos en las copas.

«Patrick Dorgu, está ahí en el lateral izquierdo. Lo vimos este fin de semana [contra el City]. La forma en la que jugó la temporada pasada antes de lesionarse, más arriba, era una amenaza decente. ¿Central? Creo que Harry [Maguire] y [Lisandro] Martinez son los dos.

«Sí que me preocupan los laterales. Creo que la inconsistencia, una semana es [Noussair] Mazraoui, luego es [Diogo] Dalot, y una semana son de ocho, la siguiente son de cinco. No creo que nadie en ninguna liga, ya sea en la Premier League, en la Champions League, intentando hacerlo bien, pueda tener jugadores en su defensa que una semana rindan de ocho y a la siguiente de cinco.

«Creo que arriba sí puedes, porque si tienes a un extremo que está rindiendo de cinco, lo vas a cambiar y normalmente lo sustituyen a los seis o siete. No puedes hacer eso con tu defensa. Necesitas una línea de cuatro fija que sea de siete cada semana. Y luego, si no juegan, ¿quién entra?»