¿Por qué ningún equipo de la Premier League ha apostado por Victor Osimhen? Andy Cole aborda la sorprendente anomalía en el mercado de fichajes tras los vínculos con Chelsea y Manchester United

Varias exestrellas del United han instado al Manchester United a ir a por Osimhen. Patrice Evra dijo recientemente a GOAL, cuando le preguntaron qué hace falta en Old Trafford: «Un delantero, alguien que marque un gol. Creo que eso es lo que estoy mirando. Por eso, para mí, Osimhen es el mejor. Es un ejemplo perfecto».

Un hombre muy versado en el arte del gol, el exinternacional francés Louis Saha, ya había dicho anteriormente sobre la posibilidad de que el United incorpore a un prolífico internacional nigeriano: «Me gusta mucho Victor Osimhen. Sin duda tiene carácter, tiene calidad. También tiene un buen pedigrí europeo: triunfó en Francia, fue campeón en Italia con el Napoli y se ha ido a Turquía con el Galatasaray y ha estado brillante, un movimiento que probablemente no quería, seamos sinceros.

«Ha marcado goles en todos los niveles. Tiene experiencia en la Champions League y, además, tiene el tipo de personalidad y carisma del que esta plantilla del United podría beneficiarse muchísimo.

«Creo que sería un fichaje transformador para el Manchester United. Si piensas en la presión a la que estuvo sometido en el Napoli, llevando al club a su primer título en 33 años, entonces es el hombre perfecto para liderar el ataque del Manchester United. Creo que tendría un impacto enorme en el United. Me encantaría ver a la jerarquía del club ir a por él, creo que es exactamente lo que necesitamos».