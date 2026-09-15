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¿Por qué ningún equipo de la Premier League ha apostado por Victor Osimhen? Andy Cole aborda la sorprendente anomalía en el mercado de fichajes tras los vínculos con Chelsea y Manchester United
El camino de Osimhen en el fútbol europeo
Tras iniciar su etapa en Europa con el Wolfsburgo, la superestrella nigeriana Osimhen dejó su primera huella real durante una cesión en el Charleroi, en Bélgica. Después completó una productiva campaña 2019-20 con el Lille, en Francia, antes de cerrar un sonado traspaso al Nápoles.
En Italia saboreó la gloria del título de la Serie A, viendo puerta en 31 ocasiones a lo largo de la 2022-23, y se dijo que los principales equipos de la Premier League se fijaban en él con regularidad.
Se informa de que United, Liverpool, Arsenal y Chelsea estudiaron todos la posibilidad de presentar ofertas por Osimhen. Ahora juega en Turquía, en el Galatasaray, donde unos registros individuales notables le han permitido marcar 65 goles en 78 apariciones.
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¿Sería Osimhen perfecto para la Premier League?
El jugador de 27 años parece reunir todos los atributos, velocidad, potencia y capacidad de definición, que le permitirían triunfar en la élite del fútbol inglés. Cuando le trasladaron esa sugerencia a Cole, el ganador del Triplete de 1999, que hablaba en colaboración con Unibet online casino, dijo a GOAL: «Sí. Marca goles. Marcó goles en Italia y también los está marcando en Turquía.
»Pero, bueno, depende. Hay muchos factores diferentes a la hora de fichar a un jugador de un país en concreto. No se trata solo del salario o de la tarifa de traspaso. Puede haber muchas cosas distintas en juego. Si llega a la Premier League, donde creo que lo hará muy bien, nunca se sabe a qué equipo irá».
Instan al Manchester United a lanzarse a por Osimhen
Varias exestrellas del United han instado al Manchester United a ir a por Osimhen. Patrice Evra dijo recientemente a GOAL, cuando le preguntaron qué hace falta en Old Trafford: «Un delantero, alguien que marque un gol. Creo que eso es lo que estoy mirando. Por eso, para mí, Osimhen es el mejor. Es un ejemplo perfecto».
Un hombre muy versado en el arte del gol, el exinternacional francés Louis Saha, ya había dicho anteriormente sobre la posibilidad de que el United incorpore a un prolífico internacional nigeriano: «Me gusta mucho Victor Osimhen. Sin duda tiene carácter, tiene calidad. También tiene un buen pedigrí europeo: triunfó en Francia, fue campeón en Italia con el Napoli y se ha ido a Turquía con el Galatasaray y ha estado brillante, un movimiento que probablemente no quería, seamos sinceros.
«Ha marcado goles en todos los niveles. Tiene experiencia en la Champions League y, además, tiene el tipo de personalidad y carisma del que esta plantilla del United podría beneficiarse muchísimo.
«Creo que sería un fichaje transformador para el Manchester United. Si piensas en la presión a la que estuvo sometido en el Napoli, llevando al club a su primer título en 33 años, entonces es el hombre perfecto para liderar el ataque del Manchester United. Creo que tendría un impacto enorme en el United. Me encantaría ver a la jerarquía del club ir a por él, creo que es exactamente lo que necesitamos».
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¿Podría el Arsenal reactivar su interés por un delantero nigeriano?
Ese consejo ha caído en saco roto, con Rio Ferdinand siendo otro de los que ha ensalzado las muchas cualidades de Osimhen, ya que el United ha desviado su atención hacia otros objetivos y ahora solo tiene a Benjamin Sesko como único delantero centro puro en su plantilla.
Puede que el supuesto interés por Osimhen se reavive en algún momento, mientras que otros, como el Arsenal, vigente campeón de la Premier League, podrían volver a fijarse en un jugador de rendimiento contrastado en próximos mercados de fichajes.
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